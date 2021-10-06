經濟

油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高

【明報專訊】全球對石油需求隨着經濟復蘇增加，但生產仍未恢復到新冠肺炎疫情前水平，加上冬季即將來臨帶動保暖需求，推動油價自上月底開始急升。石油輸出國組織與盟國周一舉行會議，決定維持在11月每日增產40萬桶的原有計劃，沒有如部分市場人士預期進一步提升產能，消息帶動倫敦布倫特原油期貨升至每桶81.71美元，創3年以來新高，石油股受惠做好，中石油（0857）昨急升7.59%，收報3.97元，為表現最佳藍籌，亦創近兩年半新高。

明報記者 歐陽偉昉

除石油外，天然氣近月亦面臨短缺，氣價升至約相等於190元一桶水平，有電廠需要從天然氣轉回使用石油發電，額外增加石油需求，沙特阿美行政總裁Amin Nasser預計，天然氣短缺將使石油需求每日再增50萬桶。花旗早前預期，油組會在今次會議決定每日增產80萬桶。不過今次會議未有增產，意味在11月4日油組召開的下次會議前，供應將繼續緊張。

油價向上提振三桶油跑贏大市，中海油（0883）和中石化（0386）分別升2.52%和2.35%。油服股升幅更大，油田開採設備和服務商海隆（1623）急升50.98%，百勤油服（2178）上升20.19%，龍頭股中海油服（2883）亦升5.84%。

科技股逆市跌 恒指曾挫355點

整體港股方面，隔晚納指下挫2.14%，拖累港股科技股低開，恒指開市失守兩萬四，最多跌355點見23,681點，下試12個月低位，不過恒指在金融股帶動下午前轉升，收報24,104點，升68點或0.28%。國指報8515點，跌0.07%。港股通繼續暫停，主板跌至成交998億，為今年5月以來再度不足千億。

受外圍拖累，多隻重磅科技股逆市下跌，科指跌0.31%，收報5955點，騰訊（0700）、美團（3690）和阿里巴巴（9988）均跌逾1%，為拖累恒指向下最多的成分股，不過三者跌幅有在日內收窄。友邦保險（1299）和匯控（0005）分別升1.98%和1.48%。

李聲揚：市場開始沽出高估值股票

獨立股評人李聲揚指出，近期影響股市的因素，由內地監管政策，變為由外圍開始的沽出高估值股票，因此近日疫苗股，和安踏（2020）、李寧（2331）等高估值內需股皆不利，不過他認為其他行業，如銀行股、本港地產股的下跌空間不大。

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