經濟

星展香港：還息不還本中小企減

【明報專訊】金管局早前聯同「銀行業中小企貸款協調機制」第三度延長「預先批核還息不還本」計劃，至明年4月底。星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，每一期延長計劃而需要繼續參與的中小企客戶都較前一期少了很多，該行的資料顯示，現仍需要使用該計劃的客戶佔當初參與計劃客戶的20%至30%，主要從事旅遊、跨境運輸。

張又表示，經過18個月疫情，本地寫字樓租金目前按年跌了20%至25%，中小企業務有復蘇迹象，且銀行拆息低企，營商客觀條件較此前有利，今年首8月，該行的中小企貸款金額按年增長四至五成，其中六成是與拓展新業務有關，惟坦言未完全恢復至前年水平，較前年仍跌約10%。

對恒大零貸款

他說，未來中小企貸款業務增長要視乎經濟復蘇情况，本地零售業今年首3個月有復蘇，消費券推出後，零售、百貨、餐飲業都復蘇得快，都令該行認為未來12至18個月，中小企貸款會有樂觀增長，今年增長大主要是去年低基數效應，希望明年中小企貸款能維持介乎15%至20%增長，並預計該行的整體商業銀行貸款今年錄低單位數按年增長，明年料有低雙位數增長。

市場關注香港銀行對恒大敞口情况，張建生表示，星展香港對內房放貸策略保守，客戶集中央企及數間較大型的民企，大多符合「三條紅線」要求，且沒有對恒大（3333）的貸款。

相關字詞﹕星展香港

上 / 下一篇新聞

星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
話你知：前身火炭惠康倉 每呎地價僅4700元
話你知：前身火炭惠康倉 每呎地價僅4700元
LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬
LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬
麗展3.28億購窩打老道116號
麗展3.28億購窩打老道116號
新香港人1200萬購上水洋房 繳360萬辣稅
新香港人1200萬購上水洋房 繳360萬辣稅
第二期消費券派3日 新地商場生意升兩成
第二期消費券派3日 新地商場生意升兩成
花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成
花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成
美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元
美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元
佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元
佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元
九置料海港城出租率短期回升至95%
九置料海港城出租率短期回升至95%
港大：消費券外貿帶動 港第三季實質GDP料增6.9%
港大：消費券外貿帶動 港第三季實質GDP料增6.9%
富途傳最快本周港申上市 集資78億
富途傳最快本周港申上市 集資78億
國際航協：航空業「已度過危機最深處」
國際航協：航空業「已度過危機最深處」
譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場
譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場
消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍
消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍
油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高
油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高
9月強積金人均蝕7098元
9月強積金人均蝕7098元
WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO
WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO
匯豐︰千禧世代新客增三成
匯豐︰千禧世代新客增三成
世茂上月合約銷售跌三成
世茂上月合約銷售跌三成
東亞聯豐旗下5基金 重組為開放式基金
東亞聯豐旗下5基金 重組為開放式基金
恒隆委趙家駒任首席財務總監
恒隆委趙家駒任首席財務總監
銀保監要求 保障煤電企業合理融資
銀保監要求 保障煤電企業合理融資
聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣
聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣
耶倫：通脹壓力不會短期內消失
耶倫：通脹壓力不會短期內消失
特斯拉判賠非裔前員工逾10億
特斯拉判賠非裔前員工逾10億
張兆聰：倘新界大建屋邨 利好領展
張兆聰：倘新界大建屋邨 利好領展
植耀輝：中車時代電氣 留意北水會否減持
植耀輝：中車時代電氣 留意北水會否減持
技術取勝：中國軟件需重上13元
技術取勝：中國軟件需重上13元
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
周顯：樓價難跌多過兩成
周顯：樓價難跌多過兩成
湯文亮：長臂管轄 如家規變國法
湯文亮：長臂管轄 如家規變國法
高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好
高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好