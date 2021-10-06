消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍

AlipayHK續稱，該平台自本月初聯同商戶推出數百款優惠，截至10月3日已有超過300萬張商戶優惠券被領取。當中永旺（0984）旗下AEON百貨、香港科技探索（1137）（前稱香港電視）旗下HKTVmall等優惠，更在10月1日首日短時間內被領取完畢。該平台將陸續推出不同行業的「AlipayHK勁賞消費Week」，冀持續帶動各行各業生意增長。

友和營業額升5.6倍 美容儀受捧

本地網購平台友和亦透露，在上周一連3日國慶假期間，其網站流量錄得按年增加1.5倍，營業額和人均消費額按年升5.64倍及53%；會員數字亦按年升53%達66萬人。期內顧客偏向美容儀器及家庭電器等大額消費。

友和發言人表示，綜觀過去數天的支付工具使用狀况，以AlipayHK佔線上線下交易最大比重，其次是八達通及Tap & Go。因應友和為個別支付工具推限定優惠，配合相關優惠，預計消費券熱潮將會持續一段時間。