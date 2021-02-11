經濟
專訪

譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場

【明報專訊】經營本地連鎖米線食肆「譚仔雲南米線」，以及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（2217）將於明日在主板掛牌上市。近年本港掀起移民潮，不少網民笑言「譚仔」會是離港人士懷念的味道之一，集團招股書披露，日本及澳洲將是進攻海外市場的下一站，主席、執行董事兼行政總裁劉達民坦言，相信品牌能成功衝出國際，稱「將譚仔味帶到全世界係我哋嘅宗旨」。

明報記者 周綺琪

譚仔今年初首次進軍海外，在新加坡開設「譚仔三哥」分店，根據招股書，譚仔截至最近擁有156間分店，當中新加坡佔3間。集團計劃未來3年增設163家分店，包括首度進駐的日本及澳洲市場。劉達民指出，品牌在日本發展有母公司作支援，而澳洲時區與香港相近，屬西方國家中較可控的市場，加上當地擁有較多亞洲人，對品牌接受程度亦較高。他表示，當集團於該市場穩定發展後，則會轉攻其他西方市場。

劉達民續稱，過往有不少外國品牌均順利進駐亞洲、香港等市場，惟港產餐廳則未見成功擴展至全世界；譚仔在香港這「美食天堂」仍能穩佔一席，加上產品製作簡單、穩定程度高及客製化等因素推動下，相信品牌能成功衝出國際。

譚仔在成立之初一直是本地平民食肆，直至2018年，日本丸龜製麵母企東利多（Toridoll）先後收購譚仔及譚仔三哥，並找來當時任大家樂（0341）高層的劉達民出任「揸Fit人」，配合其他擁有不同餐飲範疇經驗的管理層，協助公司重組成譚仔國際為上市鋪路，搖身一變成為市值高近56億元的上市公司。

學徒出身 了解飲食業艱辛

劉達民自20歲投身飲食行業，起初於香港半島酒店參加學徒計劃，做盡洗碗、洗菜等所有低層工作，「你會知道每個崗位嘅辛酸，明白點解有時候同事達唔到目標，同理心都會高好多」。他續稱，後來涉獵更多中高層工作，了解飲食團隊的想法、實際工作等差異，團結團隊更得心應手。

劉達民坦言，旗下員工是集團重要資產，未來發展方針之一亦會繼續以員工為主，包括早前開發自動米線烹煮機等，務求在保持食物品質的前提下減輕員工壓力；而現有的譚仔手機應用程式（App）將延伸至三哥品牌，並計劃最快於明年上半年推出客戶關係管理（CRM）及語音訂餐系統。

[專訪]

相關字詞﹕劉達民 上市 譚仔國際

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