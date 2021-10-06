國際航協：航空業「已度過危機最深處」

國際航協表示，持續的旅行限制和長途航班需求受壓將延續到2022年，估計在2020年至2022年期間，航空業虧損勢將超過2000億美元。國際航協總幹事Willie Walsh表示，雖然嚴峻的問題仍然存在，但航空業的復蘇之路正在浮現。他又形容，航空業「已度過危機的最深處」。

航空旅客明年或返疫前75%

國際航協預計，今年國際航空旅行需求以收入乘客千米數衡量，將保持在2019年疫情前水平的40％，明年則有望回升至61％。以航空需求衡量，今年國際航線需求僅達疫情前的22％，明年有望回升至44％。

國內航線需求方面，今年能達疫情前水平的73％，明年將回升至93％。國際航協預測，明年航空旅客總人數由今年的23億人次增加至34億人次，與2014年水平相約，但仍低於2019年的45億人次，相當於疫情前水平的75％。