經濟

富途傳最快本周港申上市 集資78億

【明報專訊】據路透社旗下IFR引述消息人士報道，目前在美國納斯達克上市的富途控股（美：FUTU），計劃本周或下周申請來港作第二上市，目標集資10億美元（約78億港元），高盛、瑞銀負責上市事宜。富途未有回覆IFR查詢。

報道引述富途回應指出，集團首席財務官陳宇8月在財報業績會上回應，表示留意到最近區內資本市場的一些變化及趨勢，將積極進行這方面的研究，並進行綜合評估。

綠茶集團再申上市 擬籌15.5億

內地休閒中式餐廳營運商綠茶集團繼今年3月後，昨日再度向港交所（0388）遞交上市申請，花旗及招銀國際仍為聯席保薦人，當時市傳集團初步計劃集資兩億美元（約15.5億港元）。據招股文件顯示，受新冠病毒疫情影響，集團2020年收入同比減少9.6%至約15.70億元。截止今年5月底止，集團收入為9.06億元，較去年同期增逾1倍；經調整淨利潤今年扭虧為盈，錄得5838.8萬元，去年同期則虧損5118.8萬元。

餐廳網絡方面，截至最後實際可行日期，集團共有208間餐廳，覆蓋中國18個省份、4個直轄市及3個自治區。集團指出，計劃今年開設約60間新餐廳，其中有31間餐廳已開始營業，並已就餘下29間餐廳簽訂租賃協議；而集團於明年至2024年間，計劃每年開設80至100間新餐廳。

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