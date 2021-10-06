經濟

九置料海港城出租率短期回升至95%

【明報專訊】本港零售市道受惠消費券刺激，略見「起色」。投行高盛發表報告，引述九龍倉置業（1997）管理層指近月本地消費已恢復至疫情前水平，零售額能否進一步增長將取決於「通關」時間表。九倉管理層又表示，除了大部分租金優惠已撤去外，近月亦收到不少商戶希望進駐海港城，其中主要屬餐飲及時裝品牌，估計出租率將由6月底的91%水平，短期內可恢復至93%至95%。九倉昨日收報40.7元，全日升1.4%。

高盛報告預期，直至明年1月之前，消費券可帶動本港零售額每月較原來水平增約兩成，並透露儘管九倉管理層未有透露旗下商場的最新銷售趨勢，但對近幾個月銷售表現感到滿意，當中主要受惠於首輪2000元消費券。管理層續指， 雖然集團旗下商場可能不會直接受惠消費券，以及其消費金額有限，但認為消費券推動整體消費情緒好轉，以及商場可受惠於過往習慣出國旅遊的人士在港消費。

高盛：九置租金收入料2023年回升

九置管理層透露， 對香港日後能否維持成為內地旅客主要購物目的地抱樂觀態度，又認為10月11日起恢復廣東商務旅客簽證申請是一個「積極信號」，惟全面通關仍需取決於港府會否改變對疫情「零容忍（零確診個案）」的立場。至於香港是否會不再成為內地人歡迎的購物目的地時，管理層回應「並不過分擔心」，指出本港能為跨境客提供一些在國內找不到的品牌。

高盛表示，九置現時僅有的20％租金減免將在令年下半年攤銷，在銷售復蘇的支持下，租金收入最近已回復穩定。惟高盛預計，九置租金收入須待至2023財年才開始回升，因為大部份租約以3年為周期，未來12個月至18個月內續約的租約，將反映2019年中期以來低迷市道，預料租金水平會較低。該行維持九倉「中性」評級，12 個月目標價45元不變。

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