佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元

為期一年 息率11.5厘

佳兆業是昨日急跌內房股之一，全日股價急跌逾一成。以佳兆業美好昨日收市價22.05元計，抵押股份市值約22.83億元，相當於今次貸款僅相當於抵押品價值約四成。

根據發售安排，佳兆業票據將分成兩部分發行，首批本金額為8000萬美元，另山高金融可酌情選擇認購本金額最多4000萬美元的第二批票據。佳兆業於2019年曾向山高金融發行1.25億美元的一年期票據，相比當時毋須提供抵押及年息為7.5厘，今次條款明顯較前「加辣」。

另票據條款亦規定，若貸款對價值比率升至60%或以上，佳兆業將要額外增加抵押股份或存入等額美元，維持票據運作。以昨日收市價為標準，相當於佳兆業美好股價下跌超過三成，佳兆業便需要「補倉」。

近期多家內房出現資金鏈緊張問題，貸款人在作出貸款時偏向審慎。另山高亦本身亦屬財技高手，早已與佳兆業透過約務更替，將佳兆業在2019年底發行的票據延期一年至今年12月中，同時已透過與野村進行掉期安排，先行變相取得6875萬美元融資。