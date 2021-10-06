美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元

根據入稟狀，美聯及旗下香港置業日前分別向恒大負責恒大·珺瓏灣及恒大·睿峰發展的子公司Fortune Choice Development Limited及Twin City Holdings Limited提告。據美聯入稟狀所示，該公司協助銷售恒大·睿峰共30個單位，應獲約487萬元佣金，惟只收到約7萬元，拖欠約480萬元；另協助銷售恒大·珺瓏灣共337個單位，應獲得約3975萬元佣金，則只收到約540萬元，拖欠約3435萬元。

至於香港置業入稟狀則指出，該公司協助銷售恒大·睿峰共31個單位，應獲約460萬元佣金，惟只收到約30萬元，拖欠約430萬元；另協助銷售恒大·珺瓏灣共31個單位，應獲約464萬元佣金，則只收到約60萬元，拖欠約404萬元。

事實上，早在今年9月，中原亦已入稟向恒大追討恒大·珺瓏灣及恒大·睿峰的賣樓佣金，翻查當時的入稟狀，中原曾協助恒大出售193個恒大·珺瓏灣單位，當中有152個已完成交易，涉及3185.09萬元佣金；另協助出售9個恒大·睿峰單位，涉及310.32萬元佣金。中原指出，恒大未有如期支付佣金，因此入稟追討相關款項及成本。