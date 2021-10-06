花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成

明報記者 陳偉燊

花樣年及旗下物管股彩生活（1778）自上月29日起停牌，集團在前晚公告中強調，「絕不放棄或推卸責任，努力償付公司債務」，股份將繼續停牌。值得留意的是，原定向碧桂園服務（6098）出售部分物管業務的彩生活，同日亦宣告無法向碧服償還7億元人民幣短期貸款。

債價受波及 佳兆業債跌一成

受再有內房股陷入危機消息拖累，除內房股股價急瀉外，相關債券價格亦告插水，當中佳兆業2024年6月底到期、年息9.375厘的優先票據，跌價12.74%，低見64.5美元；融創發行2026年1月底到期票面息6.5厘的優先票據，亦跌價4.72%，低見74.831美元。

評級機構標普表示，將花樣年的長期發行人信貸評級調低，由CCC降級至SD（選擇性違約）；同時將該股今年10月4日到期的無擔保優先票據評級，由CCC降級至D；並且將該公司的其他已獲評級之無擔保票據發行評級，由CCC降級至CC，反映該股未能夠付款的高度脆弱性。其進一步稱，就算此前花樣年聲稱具備充足資金，但是隨着融資情况轉差，該股手上資金也可能用作其他支付事項，出售資產的狀况，則比其預期為慢，並恐今次事件會令花樣年其他債務會觸發交叉違約，被債權人提早催收債務。

恐觸發交叉違約 標普惠譽降花樣年債券評級

另一評級機構惠譽，昨日早上先將新力控股的發行人評級，由CCC降級至C之後，至中午因應花樣年爆發債券違約，進一步採取行動，將花樣年的長期外幣發行人違約評級，由CCC-，降級至「限制性違約（RD）」，同時亦將花樣年的優先無擔保美元債務美級，由CCC級降至C級，並且將回收評級界定為RR4。該行指出，花樣年在出現危急情况下，其只見有限的重組信息。

惠譽表示，今次花樣年未有履行償付債務，倘若獲四分之一的境外債券持有人提出並支持，將即時引發交叉違約，需即時償付。據彭博社資料顯示，花樣年目前已發行境外債券規模合共約41.46億美元（約323.39億元）。