經濟

新香港人1200萬購上水洋房 繳360萬辣稅

【明報專訊】雖然中港未正式通關，但就有「新香港人」為方便其「跨境學童」女兒上學，最新經「回港易」來港，以1200萬元購入上水嘉麗山莊單號屋，並需付樓價三成辣稅，涉及360萬元。

方便愛女上學

利嘉閣地產高級經理羅富欽表示，嘉麗山莊單號屋，實用面積1473方呎，3房套連工人套間隔，享內園正池景、開揚山景及樹林景觀，新近以1200萬元沽出，實呎8147元。原業主於2009年6月，以約688萬元購入上述單位，持貨約12年，帳面獲利約512萬元或約74%。

現居內地 透過「回港易」返港入市

他表示，買家持香港身分證未滿7年，屬「新香港人」，現居於內地，其女兒則屬「跨境學童」，過往每日返學及放學均要往返深圳，但疫情下只可租住酒店，而買家見女兒即將應考DSE，希望讓女兒有安定居所，故疫情期間透過網上平台與代理接觸，最新經「回港易」來港入市，並需付樓價三成、即360萬元辣稅。

移民顧問：近八成「新香港人」擬買港樓

事實上，據美聯移民顧問於9月27日至30日，透過微信及微信群組訪問旗下尚未成為、以及即將成為「新香港人」的內地客戶，合共獲得約280個回覆。結果發現，當被問及「如閣下未有香港永久居民身分，現時會否考慮買樓」時，有24%受訪者表示，會考慮於現階段買入香港物業，代表即使客戶未獲得香港永久居民身分，仍願意考慮額外繳付總共高達30%的印花稅去買樓，反映香港物業對內地買家的吸引力。

另一方面，當被問及「如閣下已經擁有香港永久居民身分，現時會否考慮買樓」時，高達78%的受訪準「新香港人」表示，現階段會考慮在香港投資買樓，可見他們看好香港樓市前景，尤其近年中央政府提倡「房住不炒」，並以不同措施穩定樓市，相信更多購買力將「輻射」至香港，帶動香港樓市表現。

相關字詞﹕美聯移民顧問 辣稅成交 上水 嘉麗山莊 跨境學童 新香港人

上 / 下一篇新聞

星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
星凱‧堤岸折實均呎近1.9萬推268伙 低大圍柏傲莊III 5月首批約6% 1房折實617萬起
話你知：前身火炭惠康倉 每呎地價僅4700元
話你知：前身火炭惠康倉 每呎地價僅4700元
LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬
LP10趁勢加推101伙 折實均呎逼1.9萬
麗展3.28億購窩打老道116號
麗展3.28億購窩打老道116號
第二期消費券派3日 新地商場生意升兩成
第二期消費券派3日 新地商場生意升兩成
花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成
花樣年16億債券違約 惠譽：或爆連鎖反應 再震散內房股 富力融創挫約一成
美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元
美聯入稟追討恒大拖欠賣樓佣金 涉4749萬元
佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元
佳兆業押旗下佳兆業美好 發債籌逾9億元
九置料海港城出租率短期回升至95%
九置料海港城出租率短期回升至95%
港大：消費券外貿帶動 港第三季實質GDP料增6.9%
港大：消費券外貿帶動 港第三季實質GDP料增6.9%
富途傳最快本周港申上市 集資78億
富途傳最快本周港申上市 集資78億
國際航協：航空業「已度過危機最深處」
國際航協：航空業「已度過危機最深處」
譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場
譚仔擬拓日澳 CEO：將味道帶到全世界 公司明掛牌 穩定後再攻西方市場
消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍
消費券首日效應強勁 AlipayHK交易額按年升7.5倍
星展香港：還息不還本中小企減
星展香港：還息不還本中小企減
油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高
油價帶動油股急飈 恒指轉跌為升 中石油漲近8% 見兩年半新高
9月強積金人均蝕7098元
9月強積金人均蝕7098元
WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO
WeChat PayHK譚樂文過檔數碼通任副CEO
匯豐︰千禧世代新客增三成
匯豐︰千禧世代新客增三成
世茂上月合約銷售跌三成
世茂上月合約銷售跌三成
東亞聯豐旗下5基金 重組為開放式基金
東亞聯豐旗下5基金 重組為開放式基金
恒隆委趙家駒任首席財務總監
恒隆委趙家駒任首席財務總監
銀保監要求 保障煤電企業合理融資
銀保監要求 保障煤電企業合理融資
聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣
聯儲局查高層違規交易 涉去年救市前夕大規模買賣
耶倫：通脹壓力不會短期內消失
耶倫：通脹壓力不會短期內消失
特斯拉判賠非裔前員工逾10億
特斯拉判賠非裔前員工逾10億
張兆聰：倘新界大建屋邨 利好領展
張兆聰：倘新界大建屋邨 利好領展
植耀輝：中車時代電氣 留意北水會否減持
植耀輝：中車時代電氣 留意北水會否減持
技術取勝：中國軟件需重上13元
技術取勝：中國軟件需重上13元
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
劉思明：熱炒股低位大彈 維達轉強可吼
周顯：樓價難跌多過兩成
周顯：樓價難跌多過兩成
湯文亮：長臂管轄 如家規變國法
湯文亮：長臂管轄 如家規變國法
高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好
高盛資產管理：投資要追上千禧世代需求喜好