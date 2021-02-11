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未補價公屋居屋成交減 上月僅177宗大跌三成

【明報專訊】近月樓市二手成交回落，連資助房屋交投亦受拖累，房屋委員會公佈最新數據，9月份本港公、居屋未補地價第二市場，僅錄得177宗成交，比8月份的259宗、按月少82宗或跌31.6%，比去年同期的237宗，亦少了60宗或25%；屬過去8個月的低位，僅多於今年1月的148宗。

總結今年首三季，未補地價公屋及居屋共錄2855宗成交。

嘉順苑實呎1.3萬破頂 3年升近倍

不過，亦有個別居屋屋苑錄得新高價成交，沙田嘉順苑一個實用面積449方呎的低層單位，9月以596萬元成交，實呎13,274元，呎價創屋苑新高。原業主2018年以301.74萬元購入，3年間轉手帳面獲利294.26萬元，單位升值97.5%。

屋苑對上一宗為今年7月時，一伙高層實用445方呎單位，以585萬元成交，實呎13,146元。

至於過去一直屢誕居屋王的筲箕灣東濤苑，9月錄3宗居二成交，當中一伙實用面積554方呎的高層單位，9月以808萬元易手，實呎高見14,576元，料創屋苑綠表呎價新高。對上紀錄是去年一伙高層516方呎單位，以748萬元成交，實呎14,507元。

離島居屋坪洲坪麗苑低層298萬售

另外，離島居屋屋苑亦罕有錄得成交，坪洲坪麗苑一伙642方呎低層單位，9月以298萬元售出，實呎4,642元，為屋苑繼2007年後，再錄二手綠表成交。

相關字詞﹕坪麗苑 嘉順苑 未補地價 東濤苑

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