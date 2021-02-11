未補價公屋居屋成交減 上月僅177宗大跌三成

總結今年首三季，未補地價公屋及居屋共錄2855宗成交。

嘉順苑實呎1.3萬破頂 3年升近倍

不過，亦有個別居屋屋苑錄得新高價成交，沙田嘉順苑一個實用面積449方呎的低層單位，9月以596萬元成交，實呎13,274元，呎價創屋苑新高。原業主2018年以301.74萬元購入，3年間轉手帳面獲利294.26萬元，單位升值97.5%。

屋苑對上一宗為今年7月時，一伙高層實用445方呎單位，以585萬元成交，實呎13,146元。

至於過去一直屢誕居屋王的筲箕灣東濤苑，9月錄3宗居二成交，當中一伙實用面積554方呎的高層單位，9月以808萬元易手，實呎高見14,576元，料創屋苑綠表呎價新高。對上紀錄是去年一伙高層516方呎單位，以748萬元成交，實呎14,507元。

離島居屋坪洲坪麗苑低層298萬售

另外，離島居屋屋苑亦罕有錄得成交，坪洲坪麗苑一伙642方呎低層單位，9月以298萬元售出，實呎4,642元，為屋苑繼2007年後，再錄二手綠表成交。