施政報告前黃埔錄罕見撻訂 買家蝕42萬

市場消息指出，上述單位為黃埔花園11期1座中層G室，實用505方呎，2房間隔，上月原以853萬元售出，實呎16,891元，惟買家新近撻訂，若以樓價3%計，料損失約25萬元訂金，而連同代理佣金等，有機會損失約42萬元。業主現叫價860萬元重新放售，較原成交價略高不足1%。業主則於2014年560萬元購入，最新放售價較購入價高出300萬元或53%。

嘉湖山莊本月4日4成交

不過，部分買家仍搶先入市。中原副區域營業經理文家輝表示，縱使最近受個別不利消息影響，但供樓利息仍處低位，且用家主導市場，仍有不少買家在市場覓盤入市，嘉湖山莊於明日施政報告公布前，本月4日內連錄4宗成交，嘉湖山莊麗湖居3座高層G室，實用面積為547方呎，3房間隔，望開揚園景，以603萬元沽出，實呎11,024元。買家為同區上車客，原業主2007年11月以150萬元買入單位，持貨近14年，帳面獲利453萬元或約3倍。

區內租客703萬新高價購叠茵庭3房

此外，不少屋苑錄忘價成交，美聯分行聯席區域經理陸家民表示，有買家看好屯門區鐵路延線及洪水橋區發展，租樓多時終決定入市做業主，其中屯門叠茵庭6座中層室，實用499方呎，3房間隔，望開揚市景，以703萬元獲承接，實呎約14,088元，成交價創屋苑同類新高。原業主2011年8月約270萬元購入，帳面獲利約433萬元或逾1.6倍。另外，中原地產分行高級區域營業經理陳輝麟表示，青衣盈翠半島本月連錄2宗成交，其中12座高層G室，實用面積667方呎，3房套房間隔，享青衣運動場及海景，以1380萬元沽出，實呎20,690元，創屋苑同類單位新高。原業主2008年12月以415萬元買入單位，持貨約13年，帳面獲利965萬元或2.3倍。