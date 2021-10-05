皇第推2伙周五起招標 挑戰項目呎價新高

資策執行董事方文彬指出，皇第去年至今透過招標累售10伙、套現近20億元，最高成交實呎7.8萬元，是次新推單位，呎價有信心有新突破，再創項目新高。

另是次推出的11樓及12樓B室，提供先住後付計劃，成交期為720日，若買家提早完成交易，可獲最高15%回贈。

資策亦向傳媒開放3、5樓A室現樓示範單位，設計融合日式和法式風格，裝修費約3500萬元，現時會連裝修家具發售，廚房配套家電以Miele和Sub-Zero為主。單位最大亮點是裝設全落地玻璃窗，無論大廳、上層的主人套房及另一套房、書房等，皆可盡覽渣甸山一帶景色。

凱滙2房實呎2.7萬 創項目同類新高

綜合市場資訊，10月整體新盤錄約180宗成交，信置（0083）旗下觀塘凱滙昨連沽2伙，其中2座52樓L室，實用面積540方呎2房戶，成交價1460.04萬元、實呎2.7萬元，為項目2房呎價新高。

另外，恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，亦售出5座12樓A室，實用面積960方呎3房戶，成交價1431.76萬元、實呎1.49萬元，為項目本月首宗一手成交。