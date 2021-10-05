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憧憬施政報告 星凱‧堤岸最快今開價

【明報專訊】施政報告公布前夕，大型新盤部署開價。中洲置業行政總裁陳志興表示，集團旗下火炭新盤星凱．堤岸，最快今日開價，料下周開售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永補充，項目定價將參考近年鐵路盤，包括大圍、黃竹坑等地區。

對於本周三政府將公布新一份施政報告，陳志興相信，政府會推出多項土地房屋政策，以增加房屋供應，他認為會利好整體社會，亦令推盤錦上添花。

過去三日錄2.8萬人次參觀示位

楊聰永補充，過去3日「十．一」國慶假連周末，項目錄得2.8萬人次參觀示範單位，其中一半來自新界區、三成來自九龍，其餘為港島及離島客戶，他相信開價之後正式收票，參觀情况將更熱鬧。

星凱．堤岸繼上周四開放3房示範單位予傳媒參觀，昨日再開放1房及2房示範單位。

昨開放1房及2房示範單位

當中1房示範單位以1座28樓B室作為藍本，實用面積337方呎，連裝修經改動單位走黑白簡約色調設計，開放式廚房位於入門左邊，採用黑色雲石枱面。設計師更特意放置一張高身的灰色飯枱在廚房旁，住戶除了可以處理食材，亦可以在此用饍。至於雪櫃、焗爐等電器就設於廚房另一端。睡房連套廁採半開放式設計，原有的實牆改以黑色玻璃分隔，增強單位空間感。另外，2房無改動交樓標準示範單位，則以5座28樓H室作為藍本，實用面積527方呎，單位設有傳統梗廚，並外連22方呎露台。客飯廳涇渭分明。而浴室則設有大窗戶，並設有浴缸。

相關字詞﹕中洲置業 星凱·堤岸

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