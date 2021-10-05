名日‧九肚山推「升級版」呼吸plan 按揭上限升至最高八成半 3年免息免供

明報記者 林尚民

事實上，名日．九肚山去年10月公布之首張價單，已提供上述「呼吸plan」，按原有計劃，最高按揭成數為樓價八成，按揭年期3年，期內息口以定息2厘計，買家毋須提供入息證明文件及毋須通過壓力測試。參照當時價單，選用此計劃之買家，可享樓價21%折扣，與當時最優惠之付款方法最高可享22%折扣相比，差幅只有1個百分點，因此，項目推出至今，就有約50名買家選用相關計劃，佔已售單位151伙的約三分之一，反映此高成數按揭優惠甚受買家歡迎。

折扣降至15% 較最優惠付款少6百分點

發展商最新推出的「置長 1306 即供付款計劃」，屬原有計劃的「升級版」，按揭成交調升至最高樓價85%，年期同樣為3年，但期內買家更享有免息免供優惠。雖然買家可節省期內的利息開支，以及延後3年才開始供款，不過，按最新價單所見，選用此計劃之買家，折扣比例便降至只有15%，除較原有計劃收窄外，與目前最優惠之付款方法最高可享21%折扣相比，差幅就擴大至6個百分點。

發展商除推出新付款計劃外，亦公布最新銷售安排，新推單位包括首度推出第1座前排最高三層、共9伙的3、4房向海大戶，單位將以招標形式發售，當中3伙屬頂樓連天台特色戶。長實地產投資董事黃思聰指出，項目累沽151伙，套現逾21億元，早前一個位於第2座前排向海特色戶售出，創分層單位成交價及呎價新高，適逢近日一手市場聚焦沙田區，決定推售新一批單位。此外，發展商亦推出「名宅送名BIKE」優惠，本周五起首3名購買3、4房單位之買家，可獲贈優惠5萬元的單車公司禮券。

洋房買家撻大訂 料損失289萬

不過，項目亦新錄2宗撻大訂個案，其中去年10月以885.8萬元售出的2座高層E室，實用505方呎，實用17,541元，買家當時便選用了「呼吸plan」，惟最新取消交易，若以樓價8%計，料損手約70萬元，另去年11月6日以2896萬元售出的10號屋，實用995方呎連427方呎花園，折合實呎3.2萬，買家原已簽訂正式合約，惟新近取消交易撻大訂，料遭發展商殺訂至少10%涉約289萬元。