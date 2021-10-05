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2021年10月5日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
7萬買家兩年來藉林鄭Plan上車 高成數按揭佔總數達34% 家庭負債佔GDP見新高
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薛偉傑：反告內地維權車主 Tesla被批恃強凌弱
技術取勝：國泰航空6.8元有支持
何民傑：強積金不宜變強迫金
1/3投資者跟網上貼士投資
劉思明：恒指受壓 旅遊概念股逆市受捧
周顯：加密貨幣與「投奔怒海」
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施政報告前黃埔錄罕見撻訂 買家蝕42萬
未補價公屋居屋成交減 上月僅177宗大跌三成
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周顯：加密貨幣與「投奔怒海」
【明報專訊】上周，券商富途宣布，應香港證監會的監管要求，下月起禁止針對加密貨幣信託的新開倉交易，但原有持倉平倉不受影響。
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