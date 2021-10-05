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薛偉傑：反告內地維權車主 Tesla被批恃強凌弱

【明報專訊】正當Tesla宣布，今年第三季在全球付運24.13萬輛電動汽車，創下新高時，它又爆出了負面新聞。據內地媒體報道，Tesla最近在內地反過來控告多名維權車主，指他們損害該公司名譽，要求每人在社交媒體公開道歉之外，還要賠償不少於500萬元（人民幣，下同）。

消息曝光後，令公眾譁然。不少媒體和網民即時批評Tesla店大欺客、恃強凌弱，甚至有意利用巨額名譽賠償來殺一儆百，製造寒蟬效應。

據悉，被Tesla反過來控告的維權車主，包括今年4月在上海車展期間站上車頂維權的鄭州居民張女士，以及從Tesla官方渠道購買「認證二手車」、但卻發覺是「切割車」的天津居民韓潮。其中，Tesla更是在和韓潮的官司中敗訴之後，發起新訴訟。

向每人索償約500萬元人民幣

先重溫一下韓潮的個案。2019年5月底，韓潮從Tesla網站購買了一部「認證二手車」，型號為Model S。Tesla網站承諾該車「無重大事故，無結構損傷，無水泡火燒，200多項全車檢測，車况良好」等。

同年8月24日，韓潮駕車駛至接近高速公路的一條路段上，車子突然「砰」的一聲巨響，屏幕彈出5個故障碼，顯示「車輛無法重新啟動」、「車輛正在關閉」等，煞車和車門全部失靈。幸好軚盤還可以控制，他利用餘速，將車輛溜到應急車道上。

在事故之後，韓潮曾經要求退車取回款項，但被Tesla拒絕。為了找出故障原因，韓潮自行委託了一家第三方鑑定機構對該車進行檢測鑑定。雖然鑑定報告未能找出煞車失靈的原因，但卻發現了該二手車存在切割焊接痕迹，對安全性能有一定影響，這與買車時Tesla的承諾存在偏差。於是，韓潮將Tesla告上了法庭。

最終，法院判決韓潮勝訴。9月17日，法院在二審中維持一審原判，指Tesla存在銷售欺詐，駁回它的上訴，Tesla需要「退一賠三」，官司歷時755日。

可是，韓潮從Tesla收到的151.88萬元還未「袋穩」，已接到Tesla將他告上法院的通知。Tesla指他損害了該公司的名譽，請求法院判令他在社交平台上發表道歉聲明，同時賠償經濟損失等合共505萬元。

輸掉官司 轉指言論損名譽

Tesla這次並不是就先前輸掉的官司上訴，而是換過另一個角度，指韓潮之前公開發表的言論中的某些字眼損害了公司名譽。這正是外界普遍認為Tesla是在「耍無賴」的原因。

或許韓潮曾經在社交媒體上說過一些略為情緒化的字眼，例如「要死不要臉」、「無賴」等，或許其社交媒體貼文的關注度也比較高，但重要的是，在上述官司中，法院判決Tesla存在銷售欺詐。

如果Tesla控告韓潮的理據，僅僅是法院的判決文件並沒有使用韓潮批評它的字眼，所以後者就屬於誹謗和損害其名譽，相信這很難令公眾信服。

據內地媒體報道，Tesla除了索賠505萬元之外，甚至還通過保全申請，來凍結韓潮的個人資產。坦白說，Tesla身為電動車行業巨頭，和一名普通顧客在財力上是完全不對等。難怪不少內地網民調侃說，以後若要購買Tesla電動車，個人資產必定要超過500萬元云云。

至於張女士的Tesla Model 3，則是在一年多前購買的新車，本來一直對其表現非常滿意。但到今年2月16日和21日，她和她父親駕駛時，都曾遇上「煞車失靈」的情形，其中2月21日那一次更發生了意外。

中國區負責人常以陰謀論猜度車主

8月14日，張女士收到法院通知，Tesla要求她為「虛假制動故障」在社交媒體上公開道歉，並對公司形象造成的名譽損害賠償500萬元。

筆者不知Tesla對美國和歐洲的維權車主，是否也是一視同仁。但據報道，出身內地官媒的Tesla的中國區負責人兼全球副總裁陶琳，每每以陰謀論來出發，暗示明示維權車主是由同行指使來抹黑該公司。

日前，美國得州的5名警察控告Tesla，原因是今年2月底，一部使用Autopilot功能的Model X在交通站點發生意外。該部Model X在使用Autopilot功能的過程中，沒有檢測到停在車道上的4輛車、6個人和1隻狗。經過7個月調查，控方指Tesla虛假宣傳Autopilot功能，從而造成交通事故，要求最高賠償2000萬美元。筆者期待，Tesla會否也反控這些得州警察損害其名譽？

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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