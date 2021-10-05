劉宇亮：電荒有利新能源發展

煤炭供給不足 致電力緊張

此輪多地限電主要還是受全國煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛因素影響。目前內地動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙煤通關量偏低，電煤供給短缺明顯。煤價居高不下導致發電企業虧損不斷擴大，削弱發電意願 。國家發改委印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，指出「對超額完成激勵性可再生能源電力消納責任權重的地區，超出最低可再生能源電力消納責任權重的消納量，不納入該地區年度和5年規劃當期能源消費總量考核」，綠電交易市場在9月初開啟，為新能源營運商帶來額外收入。

1至8月份全國電力工業統計數據，1至8月內地光伏新增裝機22.05GW，同增45%；風電新增裝4.63GW，同增46%。光伏行業新增裝機符合預期，風電行業顯著超預期。

上半年內地風電招標規模逾30GW，預計全年將達50GW。舊風場升級改造及風電下鄉，提升風電運營商的市場空間。「全村萬戶馭風計劃」和「舊風電場改造」的推行以及「以大代小」，風電產業看好。在發電量方面，8月的風、光發電量比7月略微有所下降，分別為322億千瓦時和159億千瓦時。平均利用小時數方面，風電領先於太陽能，在8月份累計分別達到1500小時和896小時。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]