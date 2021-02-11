蘋果遊戲收入 超四巨頭總和 Epic訟戰揭2019財年利潤達663億

蘋果：評估未考慮一些支出

蘋果以往沒有公開App Store的盈利細節，僅將相關數據與iCloud、Apple TV等合併公布。《華爾街日報》表示，Epic把取得的蘋果內部文件交給法務會計師巴恩斯（Ned Barnes），從而計算出App Store在2018和2019財年，錄得79.6%的營業利潤率。法庭文件顯示，上述評估大致準確。根據法庭披露的蘋果內部文件，該公司自己計算的2018和2019財年的App Store營業利潤率分別為74.9%和77.8%。

審理此案的法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）認為，巴恩斯的推算，已根據合理的經濟原則做了適當的調整。不過蘋果表示，訴訟期間討論的營業利潤率並不正確，因為它未考慮到一些支出，令其高於實際情况。

根據市場研究機構Sensor Tower估計，蘋果在2019財年從App Store獲得159億美元收入，當中69%來自遊戲。根據法庭文件描述的營業利潤計算，App Store當年的營業利潤達123億美元，接近蘋果營業利潤的五分之一。《華爾街日報》綜合了法庭文件及Sensor Tower的調查，推算出App Store在2019財年的遊戲業務營業利潤達85億美元，較任天堂、動視暴雪、微軟及SONY在同期合計的營業利潤，還要高出20億美元。

法官最終無裁蘋果涉及壟斷

法官羅傑斯最終未有裁定蘋果涉及壟斷，部分原因是遊戲市場變化迅速。面對多國政府有意收緊對科技巨企的規管，加上反壟斷訴訟接續出現，蘋果面臨的風險，在於其作為遊戲世界與超過10億iPhone用戶之間的守門人角色，以及其作為中間人所收取的「蘋果稅」正面臨挑戰。

此外，向美國證交會（SEC）等舉報facebook（美：FB）散播仇恨及錯誤信息，將自身利益置於公共利益之上的「吹哨人」身分曝光。

告密者現身斥Fb：沒盡力遏仇恨言論

37歲的facebook前產品經理豪根（Frances Haugen）現身CBS新聞節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes），自認是「吹哨人」，聲稱facebook利字當頭，沒有盡力遏止仇恨言論及虛假信息，例如在2020年11月拜登贏得美國大選後，facebook隨即解散一個旨在防範煽動性信息發布的團隊。她認為該決定導致2021年1月6日美國國會山莊受到特朗普支持者衝擊。

豪根曾協助《華爾街日報》進行調查報道，提供文件指facebook早知道旗下的Instagram對青少年帶來負面影響，尤其是少女，但facebook卻企圖淡化此事，引發各界對facebook強烈批評。

（綜合報道）

[國際金融]