有線寬頻停牌 疑涉股權變動 邱達昌傳生退意 發言人：無回應

明報記者 陳偉燊

本報曾經向有線就停牌事宜作進一步查詢，集團發言人表示無回應。翻查集團公告，至昨天止，該集團未見如平常般在每月初發放9月尾最新證券變動月報，因此暫時未知道其發行的長期可換股債券工具有否最新變化。

有線現時大股東永升於2017年9月正式入主有線，當中在2017年9月、2019年5月及2021年3月先後進行兩次供股，以及發行兩批10年期可換股證券，期間永升合共向有線注資約13.71億元。根據中期報告，截至今年6月底止，有線手上尚有1.95億元資金可供動用。

目前永升持有有線約43.2%股權，在財團當中，新世界（0017）主席鄭家純及鄭氏家族佔股最多（見圖），惟在永升入主有線後，主導權則一直落在邱達昌手上，倘邱達昌真的選擇退出，到底是由財團其他股東接手，抑或邀請其他投資者加入將值得關注。

永升倘兌可換股債券 將觸發全面收購

此外，今次有線停牌，估計亦可能涉及可換股債券的兌換。集團目前已發行合共約7.68億元的兩批長期可換股證券到期日，分別為2029年及2031年，當中首批約5.68億元，行使價為0.125元，現價仍遠低於行使價水平；反而今年3月發行的一批2億元可換股證券，行使價為0.068元，與停牌前收市價一樣，倘永升落實行使，將可獲有線額外發行29.41億股，持股量會由原有的43.2%，增至59.8%，超過全面收購觸發點，並需要按例對有線股東提出全面收購要約。