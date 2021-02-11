經濟

恒指再跌539點 見1年新低

【明報專訊】港股疲不能興，昨天是今年第四季首個交易日，即再現大陰燭下跌，最多曾跌667點，低見23,908點，收市報24,036點，仍跌539點或2.19%，是接近一年收市新低，且跌穿10天線（見圖）。截至昨晚9時33分，恒指即月夜期報23,991點，低水45點。分析表示，港股受累多個行業板塊未擺脫不明朗因素，料本月走勢反覆向下。

默沙東公布新冠口服藥 疫苗股急挫

國指昨收報8521點，跌2.35%。科指報5973點，跌2.09%。北水暫停至周五（8日）始恢復，大市成交僅約1133億元。藍籌當中最大成交額的阿里巴巴（9988）見上市新低，低見136.4元，收報137元，跌3.66%。美團（3690）跌3.97%，收報236.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點，平保（2318）亦跌逾3%。聯想集團（0992）昨發公告，指其已提交有關建議發行中國存託憑證及上市的申請材料，上交所確認受理申請，股價昨升9.8%。

默沙東（美：MRK）日前公布研發出新冠病毒口服藥，多隻疫苗股、藥股昨大跌（見表），康希諾生物（6185）跌逾22%，復星醫藥（2196）跌19%，藥明生物（2269）、中國生物製藥（1177）亦分別跌逾8%及5%。

分析：第4季市况料續波動

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，港股多個行業板塊仍有不明朗因素，恒指難有上升動力，本月表現料反覆向下，23,100點水平才是有力的支持位。

而疫苗股、藥股本身波動性高，風險大，變數包括疫情持續多久、病毒變種等，最近默沙東公布新藥，都會對疫苗、藥業股帶來一定衝擊，相信該些板塊表現短期仍受相關消息困擾，宜抱觀望態度，勿心急撈底。

伍禮賢又指出，第四季市况料續波動，部署方面可留意業績有增長的股份，料即使跌市，抗跌力亦強，例如創科實業（0669）、聯想集團。

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