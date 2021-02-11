經濟

恒大傳獲合生洽購物管業務 作價或低至200億元 分析：恒大乏議價能力

【明報專訊】中國恒大（3333）為解財困，公開兜售旗下恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）近兩個月，其中恒大、恒大物業，以及另一內房合生創展（0754）昨日齊齊在開市前停牌，據多家內媒引述消息報道，合生擬收購恒大物業控股權，惟作價卻出現兩大版本：包括較早時候以溢價四成、相當於估值近800億元提購；以及午後再傳出，合生以大約400億元估值、相當於折讓近三成收購恒大物業。

明報記者 方楚茵

據合生公告，停牌是以待刊發有關一項主要交易，涉及收購一家本港上市公司股份，並可能要提出強制要約。恒大物業則指出，待刊發可能涉及全面要約公司股份的公告。由於恒大物業上市至今不足一年，一旦控股權易手須取得聯交所同意，據指交易亦已獲開「綠燈」放行。

據報交易獲港交所開「綠燈」放行

今次合生出手收購恒大物業，市場普遍感意外。此前傳出可能提出收購的企業，除萬科（2202）、華潤等本身是國企或擁國資背景的企業外，民企僅得藍籌物管股碧桂園服務（6098）被認為有能力提購，尤其以昨日較早時傳出近800億元估值的收購版本，更惹來市場質疑合生是否有足夠實力「蛇吞象」。

雖然近年曝光率較低，但合生及其大股東朱孟依在內房界亦頗負盛名，合生早年與恒大、碧桂園、富力（2777）及雅居樂（3383）曾被稱為「華南五虎」，但過往十多年合生增長放慢漸落後於其他四家公司，惟其土儲有七成位於一線城市，且項目質素不俗。加上除朱孟依外，朱氏三兄弟其餘二人擁有的新南方集團和珠光系等，業務並不局限於內房範疇，仍被外界視為有一定實力。

曾為「華南五虎」 三道紅線全綠檔

銀河聯昌中港房地產研究主管鄭懷武認為，是次合生收購恒大物業需視乎交易條款，由於目前合生在「三道紅線」政策下為「綠檔」企業（即全部達標），財務上較有彈性。因此若傳聞的200億元代價為實，合生有足夠財力完成交易，但或會令集團有一至兩道要求「踩紅線」，倘有其他友好企業或大股東額外承擔部分資金，將進一步減低財務壓力。

翻查資料，合生截至今年6月底止手頭現金約429億元。另值得留意的是，倘若以400億元總估值進行收購，扣除恒大物業同期手頭現金仍有140億元人民幣，交易實際市盈率僅約6至7倍，對合生而言更為划算。

銀河聯昌：恒大買家選擇無多

鄭懷武認為，在「三道紅線」壓力及本身的財政壓力下，恒大對買家「無太多選擇」，物管龍頭碧服早前已先後收購藍光嘉寶、富力物管及彩生活物管，換言之市場上僅得萬科等少數企業有能力做到。至於即將易主的恒大物業，他預期在失去恒大每年注入大量項目及其他業務支持下，增長或大幅下滑，往後或與合生旗下的物管業務「合生活」合併。

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