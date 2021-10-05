金管局數碼港元報告 研用暱稱保私隱

余偉文：進一步探討技術設計

金管局將考慮技術和政策的因素，希望在明年中提出數碼貨幣的初步想法。當局強調，白皮書的建議架構並非數碼港元的藍圖，亦不代表金管局即將決定實施數碼港元時，會使用的央行數碼貨幣分發模型。金管局總裁余偉文表示，發布白皮書標誌着當局就數碼港元的技術探索邁出了第一步，將進一步思考及探討數碼港元的技術設計。

白皮書依循安全、效率及開放3個主要原則，建議架構由批發系統和零售系統兩個層面組成，零售層面央行數碼貨幣會向市民大眾分發，在市面流通。另外，央行向商業銀行等金融中介人，發行批發層面央行數碼貨幣（wCBDC），可用於銀行間同業結算，銀行發行零售數碼貨幣時，必須抵押wCBDC以作為支持資產。

6月金管局表示擬研究數碼港元時，引起公眾對私隱保障的關注。白皮書建議，在rCBDC加入支持資產的防偽數碼憑證，央行便可不需要追蹤個別用戶的交易，也能證明其擁有權。金管局指出，白皮書所提議的設計，是首個由央行提出，可以在保障私隱的情况下追蹤交易，保護私隱方面有突破安排。

總結7問題 邀學者業界提建議

白皮書總結了私隱、兼容度、性能及可擴展度、網絡安全、合規和操作穩健的7類有待進一步探討問題，金管局現正邀請學術界及業界提供建議。例如在私隱方面，當局希望研究不同私隱模型，以及是否適用於獲央行數碼貨幣支持的電子貨幣。另外，當局亦希望探討可以同時保障用戶私隱和確保系統及交易穩健完整的設計，即能防止未經授權的操控、準確記錄交易及防範欺詐。