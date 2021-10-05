經濟
疫下樓巿破頂系列二˙完

按揭界：逾千萬樓按成數放寬機會微

【明報專訊】按揭證券公司的按揭保險目前沒涵蓋1000萬元以上樓價的物業，該類物業現時的按揭成數最高是五成，去年施政報告前夕，地產業界曾廣泛要求放寬該些物業的按揭成數，最終沒成事。新一份施政報告明天發表，有按揭業人士表示，雖仍希望宣布放寬該些物業按揭成數，但相信機會不大。

按證稱現計劃覆蓋「上車盤」

按證公司回覆本報查詢時表示，現時的按保計劃應已足夠覆蓋「上車盤」類別的物業，亦符合幫助市民置業安居的原意，公司會不時因應最新市場變化審視是否有需要就不同計劃作出修訂。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，業界雖對放寬有期待，但他認為現階段政府未必有意向立刻放寬，因與供款負擔比率相關的數據現接近1997年過後的高位。他料政府會先從供應量着手，待樓價平穩下來，才有機會放寬。

經絡料政府增供應穩樓價

中原按揭董事總經理王美鳳表示，業界已沒如去年施政報告前夕般強烈要求放寬該些價格物業的按揭成數，因按保已處理社會民生最迫切的「上車」訴求，但逾千萬元樓價，以及千萬元或以下樓價，兩者可承做的最高按揭成數差距太大，部分換樓家庭因而卻步，亦有些家庭或寧願選擇有提供財務配套的新盤，但選擇會少很多。

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，難預測政府會否放寬逾千萬元樓價按揭成數，即使政府放寬，亦相信該類樓價的最高成數仍會低於千萬元以下樓價物業。

[疫下樓巿破頂系列二˙完]

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