經濟
疫下樓巿破頂系列二˙完

IMF警告倘大幅加息 港家庭將陷困境

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）6月發報告指香港的家庭負債佔GDP比重是發達經濟體中增速最快。報告又指本港家庭負債雖總體仍處於可控範圍內，不過一旦遇上嚴重壓力，例如加息3厘同時收入急跌，中低收入家庭債務與收入比率會明顯上升，大部分家庭或面臨債務困境。但環球利率低企多年，今年香港銀行同業拆息（HIBOR）屢創新低。美國聯儲局或在今年收水、明年加息，但經濟師料本港提高最優惠利率的機會不大。

經濟師料港拆息仍處低水平

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，相信聯儲局落實加息之前，本港銀行的最優惠利率仍會不變（銀行最優惠利率現多為5厘或5.25厘），預料一個月HIBOR今年餘下時間不會升至0.1厘，明年即使回升，其水平亦較大機會處於介乎0.1厘至0.2厘。

美國一旦加息，溫認為港銀屆時息率亦視乎本地流動資金情况，參考以往經驗，港銀在儲局多次加息後才上調最優惠利率，顯示資金要流出到一定水平，港銀息口才變。

美提早加息 機率料低於三成

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，聯儲局就緊縮政策的步伐取態似是逐步進行，結束收水至開始加息之間應有一段時間差，故毋須過分擔心會出現突然很快加息，而令風險資產明顯回調、資金外流。她預計今年至明年的1個月HIBOR都不高於0.5厘，屬很低水平。

李亦提到美國緊縮政策另一情境是儲局因通脹而很快加息。她相信出現此情境的機率少於三成，指儲局官員都傾向相信通脹壓力短暫，反而若貿然因現時通脹高企而急速收緊政策，「收緊了一輪卻發現通脹下不了來，其實（屆時）他們都不會有很大空間作出相對應的修改」。

[疫下樓巿破頂系列二˙完]

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