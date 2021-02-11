IMF警告倘大幅加息 港家庭將陷困境

經濟師料港拆息仍處低水平

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，相信聯儲局落實加息之前，本港銀行的最優惠利率仍會不變（銀行最優惠利率現多為5厘或5.25厘），預料一個月HIBOR今年餘下時間不會升至0.1厘，明年即使回升，其水平亦較大機會處於介乎0.1厘至0.2厘。

美國一旦加息，溫認為港銀屆時息率亦視乎本地流動資金情况，參考以往經驗，港銀在儲局多次加息後才上調最優惠利率，顯示資金要流出到一定水平，港銀息口才變。

美提早加息 機率料低於三成

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，聯儲局就緊縮政策的步伐取態似是逐步進行，結束收水至開始加息之間應有一段時間差，故毋須過分擔心會出現突然很快加息，而令風險資產明顯回調、資金外流。她預計今年至明年的1個月HIBOR都不高於0.5厘，屬很低水平。

李亦提到美國緊縮政策另一情境是儲局因通脹而很快加息。她相信出現此情境的機率少於三成，指儲局官員都傾向相信通脹壓力短暫，反而若貿然因現時通脹高企而急速收緊政策，「收緊了一輪卻發現通脹下不了來，其實（屆時）他們都不會有很大空間作出相對應的修改」。

[疫下樓巿破頂系列二˙完]