保單逆按計劃 退休自製長糧

撰文 李凱茵

保單逆按是用已清繳保費的壽險保單作為抵押品，向貸款機構及銀行申請貸款。貸款以年金方式發放，收取年金期可選10年、15年、20年或終身。符合指定的特別情况，也可提取一筆過貸款。一般來說，保單逆按揭申請人只要贖回保單，終身都可以不用還款。

申請保單逆按牽涉改變保單的用途，影響到原本受益人的權益，所以事先必須作出慎重考慮。

香港財務策劃師學會主席李澄幸認為，作出申請與否的決定前有幾件事要留意。首先是自己是否有現金流的需要；第二，先檢視自己及保單的情况是否符合基本條件。除了要年滿60歲、自己是保單的受保人之外，還要確認有保單是否已經清繳全部保費。「舊有的保單不一定有清繳全部保費的功能，現時不用再交保費，只是因為保費都由保單生產的紅利支付了而已。

保單需已清繳全部保費

有關保單是否合資格申請逆按，可向銀行或理財顧問查詢。

第三，申請者宜重新審視當初投購保險時的初衷，了解現時是否仍然需要這份保障。原因是申請了保單逆按後，身故賠償就會轉化成年金為受保人所用，受益人會失去了原本的保障及權益。因此，提出申請前，要先跟受影響人士做好溝通工作。

另一點需要注意的是當保單逆按申請人身故後，保單的身故賠償就會用作清還銀行的貸款。完成還款後若尚有餘額，就會當作是遺產處理，全數退還予遺產代理人，而非保單原本的受益人。

受益人將失去原本保障權益

申請保單逆按會獲批出多少年金，主要由按證保險公司按個別壽險保單決定，申請人的年齡、性別、年金期、壽險的身故賠償額都是考慮的因素。

香港的壽險保單身故賠償都由保證及非保證價值構成，李澄幸估計貸款機構在審批年金額高低時，會涉及較主觀的考慮因素，包括保單的紅利結構，亦即構成身故賠償的保證價值及非保證紅利分佈比例。另外，發出保單的保險公司規模、紅利實現的歷史表現，估計都屬貸款機構的考慮之列。

保單身故賠償的非保證部分，很大程度受到經濟、市場狀况，從而影響保單價值。申請保單逆按若干年後，李澄幸指申請人有權要求貸款銀行重新審批保單的價值，從而批出更高的年金額。

留意會否影響領取津貼資格

由於年金申請都會經由按證審批，所以李澄幸指原則上不同銀行批出的年金金額分別不會很大。不過，個別銀行時會就逆按計劃提供優惠，申請者不妨貨比三家。

利用壽險保單套現的方法有數項，除了靠逆按每月收取年金之外，還可以把保單退保，一次過取回全部費用。李澄幸表示，採用哪種方法要視乎需要，一下子需要大筆資金的可選擇退保，但若顧慮退休後長期的生活費，就應該進行逆按。

還有一點對於有資格申請政府福利，例如普通或高額長者生活津貼的退休人士需要留意。由於申請此類福利津貼需要經過資產審查，如果退保取回一筆過的現金，有機會導致資產超出上限而失去領取津貼資格。但假如利用保單申請逆按取得每月年金，這筆款項可獲豁免計算在每月入息之中，即不會影響津貼申請。李澄幸再三提醒，有需要及有資格申請長生津的退休人士，有必要先進行全盤的理財策劃，再行決定如何利用保單套現。

定息計劃年金金額較浮息高

保單逆按有兩款利息計算方法選擇，分別是浮息（P-2.5厘）及定息（首25年4厘，隨後P-2.5厘）。李澄幸表示，根據按證提供的例子，相同條件下，定息計劃的年金金額較浮息的高。假設申請保單逆按人士及其家人不會打算償還貸款並贖回保單，如此一來貸款息率高低已不是重點，應考慮的是每月有多少年金落袋。從這個角度出發，選取定息計劃會較為可取。

[退休綢繆]