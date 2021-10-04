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萬景峰連續兩月均呎破2萬

【明報專訊】股市近月雖然較波動，但荃灣西站一帶半新盤二手實呎動輒破2萬元，區內萬景峰實呎持續高企，9月份共錄約5宗二手成交，平均實呎逾2萬元，是屋苑連續兩個月平均實呎破2萬元。區內代理料，由於盤源短缺，預計屋苑短期成交呎價仍將保持高位。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣助理分區市務經理石家誠指，萬景峰截至29日，9月成交量較8月3宗增加2宗，其中2房戶佔3宗，即使是過往成交呎價較低的大單位，9月亦全數成交呎價超過2萬元。其中1座高層C室，實用827方呎，3房1套間隔，以1717萬元易手，實呎20759元。原業主2013年以1080萬元購入，帳面獲利637萬元或近6成。石氏續指，由於屋苑放盤業主叫價普遍強硬，

另外，市場近日亦錄多宗名人入市及高價成交個案。土地註冊處顯示，樓齡達64年的港島中半山舊樓寶雲大廈，一個實用2521方呎低層單位，9月初以7200萬元售出，實呎28560元，售價及呎價均創該廈新高。原業主為興祥投資有限公司(HAGENT INVESTMENT LIMITED)，公司董事包括香港興業（0480）主席兼董事總經理查懋成及相關人士，該公司於1991年以500萬元購入上址，現帳面獲利6700萬元，賺幅逾13倍，登記買家與禹銘前董事總經理馮耀輝女兒馮依琪中英文名相同，料為同一人。

利嘉閣高級聯席董事黃靜顏指，上水居屋旭埔苑A座中層1室，實用546方呎，2房間隔，以573.8萬元於自由市場沽出，實呎10,509元，成交價及呎價均逼近屋苑於兩年前所創下的最高紀錄。原業主2018年1月以約535萬元於自由市場購入，帳面獲利約38.8萬元或逾7%

旭埔苑2房574萬逼屋苑紀錄

另外，土地註冊處顯示，屯門「龍牀盤」菁雋一個131方呎低層32室開放式單位，9月初以255萬元由麥姓新買家購入、實呎19466元。資料顯示，單位梁姓原業主今年1月以235萬元購入單位，持貨只有8個月，帳面獲利20萬元或8.5%，但由於再對上一手業主是於2019年購入，今年1月易手時需付樓價一成、即約23.5萬元額印稅，據代理指，當時是由梁姓業主負責相關稅款，若連同一買一賣時的佣金，以及購入時之印花稅，估計梁姓業主實蝕約12萬元或約5%。 至於今次梁姓業主沽貨，由於持貨不足一年，需付樓價15%、即逾38萬元辣稅，據代理指，相關稅款由新買家負責支付 。

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