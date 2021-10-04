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半山捌號攻細戶合單身族

【明報專訊】由英皇國際（0163）發展、去年以樓花形式開售的港島半山捌號，位於摩羅廟街8號，鄰近中環商業區、以及熱門蒲點蘇豪區和蘭桂坊。半山捌號早前已經入伙，項目提供的99個單位，開放式和1房戶各佔約一半，其中逾半單位已於樓花期售出。由於所有單位均附送全屋家俬電器，買家現可親身參觀現樓，體驗單位內的酒店式格局。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

半山捌號以細單位搶攻港島半山區住宅市場，開放式戶實用面積181至203方呎、1房戶實用面積272方呎至311方呎；整個項目實用面積最大的頂層連平台2房特色戶，實用面積491方呎。所有單位均附送家俬電器，住戶基本上只需帶備個人行李即可入住，省卻不少時間及花費。

單位附送全屋家俬電器

項目自去年5月開售以來，累積售出近60伙，佔項目單位總數六成。發展商早前向買家開放28樓的現樓單位，其中B室為1房單位，實用面積311方呎，單位牆身及入牆櫃以白色為主調，襯托淺色木地板，帶出和諧溫暖感。發展商特意在客飯廳中放置深藍色布藝梳化，為室內帶來色彩衝擊感，增添單位的時尚品味元素。

浴室連接平台 助單位空氣流通

單位附設家電，提供電視、座地燈等，加上開放式廚房的廚櫃提供一定儲物空間，並附有雪櫃、洗衣機、紅酒櫃等電器，基本生活所需均齊備，住戶不需擔心入住後要四處張羅電器。

睡房方面，已提供衣櫃及睡牀，牀頭位置的黑白色特色牆身，為單位提升年輕氣息；浴室連接工作平台，有助保持單位內部空氣流通。

部分高層單位可望維港海景

值得一提的是，單位部分設備與時並進，如大門已用上電子鎖、窗簾亦採用電子遙控或半自動式操作等，從細節為戶主提供生活便利。

此外，發展商亦提供同層D室開放式戶供參觀，單位實用面積203方呎，起居室開則方正，採用淺色木地板。由於單位的窗戶偌大，有助減低室內壓迫感，但因與對座大廈距離不算遠，住戶日後需留意保護個人私隱。不過，因單位樓層較高，可在露台位置，越過前方建築料可眺望維港海景，屬項目中的優質景觀。

項目會所設共享洗衣間

至於單位所附送的家具，與1房單位略有不同，開放式戶附設雙人梳化牀，白天可作梳化，晚上作睡牀；另梳化牀後方，設有入牆工作枱及小型儲物櫃，可成為住戶的工作空間。

值得一提的是，單位的開放式廚房雖附有煮食爐及雪櫃等，但不設洗衣機，住戶需到屋苑會所使用共享洗衣機設備。浴室方面，牆身以淺灰色瓷磚鋪砌，設有沐浴間，整個單位的格局主要適合單身人士及新婚夫妻入住。

■有片睇

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