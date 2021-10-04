馬泰陽：逾四成受訪者看好後市

股市波動 磚頭更穩健

香港置業於9月進行的調查發現，逾四成人睇好香港未來12個月樓價走勢，創13季，即逾3年新高。另有達四成人認為投資房地產最穩健佔比最重，比例更創有紀錄以來新高，其次為現金/活期存款佔15.8%。本港資金充裕，低息持續，相對近日股市表現波動，樓市表現更穩健，吸引買家投資「磚頭」保值。

調查發現，近六成（57%）受訪者認為未來12個月本港銀行維持息口不變佔最多，按季升3.9個百分點，創有紀錄新高，認為息口會上升的有29.5%居次位，認為息口會下跌的以13.5%佔最小，反映目前息低資金盛情况下，認為息口維持不變的市民佔大多數。

雖然美國或提早「收水」，市場預期加息臨近，不過本港資金充裕，銀行體系結餘維持約4500億元歷史高水平，加上對上一次美國加息周期期間，香港僅加息1次，故相信美國收水及加息對香港息率影響輕微。

若土地供應問題得以循序漸進解決，將有利樓市穩定健康發展，預計全年樓價有力保持雙位數升幅。至於成交方面，相信今年全年成交呈「一二手皆旺」格局。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]