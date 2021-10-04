布少明：冀施政報告確認增地

據筆者觀察，近期銀行估價趨於審慎，普遍業主議價空間擴闊，反映近期樓市略有回軟。依目前情况而言，細價樓的價格回落幅度，似乎大於中價及貴價樓，尤其以新界區更為明顯，原因是新界區屬於細價樓相對集中的區份，當中部分「急走單位」業主，其議幅甚至較普遍業主叫價再低2%至3%。然而，正如上一期專欄所言，當新一份施政報告正式出台後，將為樓市確立更明確走向。

對於普羅大眾而言，是次施政報告其中一個亮點，自然是未來的樓市供應。日前發展局公布的賣地計劃，或可一窺未來樓市新供應的端倪。發展局日前預測全年賣地計劃最終超過17000伙，更較目標高出超過三成，但當中大部分土地來源是倚賴私人發展或重建供應。由此可見，本港樓市整體供應增幅亦存在着不穩定，筆者期望《施政報告》可進一步確認增加土地方案，令未來房屋供應更趨穩定，避免過分側重於私人發展或重建供應上。

現時中央及港府正致力解決本港住屋問題，可以肯定，未來土地供應將會增加，預期無論私樓、居屋、公屋等類別供應將「並肩前行」。假如根據上述賣地計劃，未來賣地取向亦延續本年度走勢，相信發展商將加快增加土地儲備，繼而帶動推盤步伐。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]