廖偉強：無懼短期波動 樓市前景佳

新香港人入市態度積極

近期，確實有部分香港人擔心國內的政策會嚴重影響香港，部分原先心急入市的買家在目前亦採取觀望的態度，因為擔心香港的樓價有機會大幅度回落，相反，最近部分新香港人入市的態度積極，完全沒有擔心國內政策的連鎖反應，會帶來影響香港房地產的後遺症。

壞消息雖然存在，但香港的疫情受控，本地零確診的個案已經是長時間的利好消息，政府的消費券亦推出超過兩個月，帶旺了很多零售及飲食的行業，香港經濟的內循環做得相當成功。

雖然暫時中港仍然未能夠通關，但是香港的疫情減退，確實預期能夠在短時間之內有機會實行通關，而且香港推出的「回港易」及「來港易」計劃，令到人流及物流的滾動加快，有助增加香港的經濟循環。

其實，房地產經常都受好消息與壞消息交替的影響，短期的變化確實經常會出現，但是筆者認為，香港的土地供應短缺，再加上香港的自由及國際之都的美譽，要在短時間之內改變香港金融及地產的地位，相信絕對不容易會出現，長遠而言，香港的房地產仍是首屈一指。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]