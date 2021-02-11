摩根大通亞洲：債限滯脹風險升 納指沽10276

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾早前指最快有機會於11月議息會議時宣布縮減買債規模，美國10年債息上周突破1.5厘水平，創6月中以來最高；加上投資者關注美國債務上限問題，美股上周初曾出現顯著沽壓，當中標普500指數上周二曾急跌2%，創5月以來最大單日跌幅。近期油價持續上升，或有可能進一步影響市場對未來通脹預期。投資者開始關注一旦物價持續上升，環球經濟復蘇動力如未能維持的話，會否出現「滯脹」風險。
納斯達克100指數由2月中時的13800點水平，回落至3月時低位12200點水平，累積跌幅曾逾10%。
如投資者看淡納指表現，或希望對冲風險，可留意納指認沽證10276，行使價14200點，明年3月18日到期，可提供約6倍實際槓桿。看好的投資者則可參考納指購10252，行使價16000點，實際槓桿約16倍，今年12月17日到期。
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