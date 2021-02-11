瑞銀亞洲：急跌後博反彈 嗶哩嗶哩購23706

接連多日A股休市，外圍的走勢對港股國慶假期後的表現更有關鍵的影響。美國10年期債息一星期內由1.3厘左右抽升至1.5厘以上，科技股亦隨着息口的上升而受壓，受內地整頓遊戲、劇集以及動畫等的嗶哩嗶哩（9626）首當其衝，一周累跌近一成二。不過根據瑞銀即市資金流數據，科技股走弱時，資金主要流入認購證和牛證作看好部署。

投資者如看好嗶哩嗶哩，可留意嗶哩認購23706，行使價720.18元，2022年2月到期，有效槓桿約4.7倍。

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]