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2021年10月4日星期一
技術取勝
投資策略
7新盤近3200成交 「新香港人」佔兩成 分析：港投資空間比內地大 入市勢成常態
名人紛入市 董建華首置購嘉慧園
「空少」轉戰代理 冀更佳發展
國慶3日假 新盤錄175成交
九建新盤將推 清水灣半島呎價16730破頂
盛滙2000萬購英皇道地舖 加價九成放售
富蘭克林鄧普頓黎邁祺：人口老化醫療需求增 中資醫藥股前景看俏
中美合作符合每個人利益
恒大或政府接管海航安邦華融翻版
安捷證券宋木：3大準則選中資醫藥股
和譽獲淡馬錫貝萊德助陣
「沒人知道通關要達什麼指標」 歐洲商會︰業界擬縮規模 促列明放寬檢疫條件
港緊跟內地清零政策 學者：礙國際交流
恒大2.6億美元境外債券到期 或觸發違約
支付寶銀聯互認 首批覆蓋85%淘寶商家
金界︰柬埔寨衛生部批准NagaWorld重啟
經濟波動與匯率 港大︰相關性很低
資金掃港股ETF 上季淨買入350億 分析：不確定因素多 料今季恒指續跌
金管局將推金融科技銀行專業資歷架構
Tesla第三季汽車交付量 破紀錄達24萬輛
500多萬市民已收2期消費券 財爺：助帶動商舖生意振經濟
港微藻科技企業 獲北美創投入股
微藻具高湯「鮮味」未能煮出肉味
張兆聰：債息持續強 利淡科技股
鄺翠玲：公司醫保再好 退休後也不可享用
環球經濟數據
金子：看淡阿里可沽25054
張兆聰：鋰電股趁低吸贛鋒
伍禮賢：聯想集團走出低迷 8元可吸
潘啓才：散戶投資也有優勢 勿盲隨芬佬入市
《幫你格價》：iPhone 13分期鬥着數
沈永年：灣區裝修宜按用途選擇
陸振輝：要避開四個壞習慣
趙海珠：美匯見1年高 新西蘭加息成疑
張玉峰：財報易被誤導忽略三大概念
黃德几：特步短線走勢料改善
陸振球：投資可持續發展與ESG
陸振球：香港有輸入滯脹風險
林少陽：能源荒衝擊隨時大過Covid
技術取勝：藥明生物處50周線之上
謝偉銓：規劃因時制宜 迎合社會需要
盧駿匡：無合適選擇毋須強行撈底
蔡金強：以戰養戰 本季股市或有驚喜
徐家健：勞福局不解年金之謎
艾雲豪：金魚．記憶．我
李順威：聯儲局新點圖有鷹有鴿
劉思明：港股主題洗牌有危有機
何啟聰：騰訊捱沽 看淡Put 22240
瑞銀亞洲：急跌後博反彈 嗶哩嗶哩購23706
摩根大通亞洲：債限滯脹風險升 納指沽10276
周顯：讓恒大破產 只益了會計師律師
王弼：新冠有藥醫？小心股市反高潮
曾淵滄：地產商捐農地 大小股東受惠
湯文亮：美為立威 要晶片商交資料
陳永傑：租金上揚助穩樓價
廖偉強：無懼短期波動 樓市前景佳
布少明：冀施政報告確認增地
馬泰陽：逾四成受訪者看好後市
盧楚仁：能源價格急升的後遺症
半山捌號攻細戶合單身族
萬景峰連續兩月均呎破2萬
保單逆按計劃 退休自製長糧
技術取勝：藥明生物處50周線之上
【明報專訊】信達重上50天線（圖）
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布少明：冀施政報告確認增地
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