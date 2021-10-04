金管局將推金融科技銀行專業資歷架構

阮國恒表示，推出專業資歷架構，可供業界共同採用和具透明度的能力標準，方便業界日後推出相關的培訓課程，讓有興趣投入金融科技或綠色金融人士，或銀行現職員工考取資格。

同時培訓綠色金融人才

此外，金管局亦向學界招手，為大學生舉辦免費銀行銜接課程，教授銀行知識、綠色和可持續金融、職場技巧和科技，並與銀行家直接交流，幫助大學生更好地預備進入銀行業就職，首期課程會在10月初開始報名。

因應科技發展和新冠疫情改變客戶銀行使用習慣，未來3至5年或有數千名銀行員工需要轉型。阮國恒表示，去年曾與主要銀行的人力資源高層溝通，料會有10%的中後勤員工，和5%前線員工，以銀行業約有10萬名僱員計算，約影響8000至9000名員工。他指金融科技和綠色金融涉及較專業知識，較難轉型至那些崗位，不過大灣區工作不少與理財有關，現有員工考取理財相關的專業資歷架構，有助打好基礎入行從事相關工作。