金管局將推金融科技銀行專業資歷架構

【明報專訊】近年隨着科技和社會發展，銀行業對人才的需求有不少轉變。金管局副總裁阮國恒表示，本港銀行缺乏金融科技、綠色金融，和大灣區發展的人才，不過本港銀行未有在金融科技和綠色金融方面有組織地培訓儲備人才，遇上空缺多向同業招手。他表示，金管局將於今年底前完成業界諮詢，推出金融科技的銀行專業資歷架構（ECF），同時已着手制定綠色金融專業資歷架構，期望在3年至5年後，可幫助銀行具備金融科技和綠色金融的基本人才。
阮國恒表示，推出專業資歷架構，可供業界共同採用和具透明度的能力標準，方便業界日後推出相關的培訓課程，讓有興趣投入金融科技或綠色金融人士，或銀行現職員工考取資格。
同時培訓綠色金融人才
此外，金管局亦向學界招手，為大學生舉辦免費銀行銜接課程，教授銀行知識、綠色和可持續金融、職場技巧和科技，並與銀行家直接交流，幫助大學生更好地預備進入銀行業就職，首期課程會在10月初開始報名。
因應科技發展和新冠疫情改變客戶銀行使用習慣，未來3至5年或有數千名銀行員工需要轉型。阮國恒表示，去年曾與主要銀行的人力資源高層溝通，料會有10%的中後勤員工，和5%前線員工，以銀行業約有10萬名僱員計算，約影響8000至9000名員工。他指金融科技和綠色金融涉及較專業知識，較難轉型至那些崗位，不過大灣區工作不少與理財有關，現有員工考取理財相關的專業資歷架構，有助打好基礎入行從事相關工作。