資金掃港股ETF 上季淨買入350億 分析：不確定因素多 料今季恒指續跌

明報記者 葉翠

據彭博數據顯示，第三季主要港股ETF淨流入達350億港元，其中盈富基金（2800）錄逾156億港元，已抵消首季約150億港元的淨流出。南方東英恒生科技指數ETF（3033）錄34億港元，恒生中國企業ETF（2828）錄近25億港元。恒指ETF（2833）錄逾32億元淨買入，南方的恒指兩倍槓桿ETF，亦有逾14億元淨買入。即使在美國上市的港股ETF亦受青睞，iShares中國大型股ETF（美︰FXI）全季亦錄56億港元淨流入。

盈富基金錄逾156億港元淨流入

另外，據傑富瑞（Jefferies）數據顯示，香港股票基金在9月份錄得淨買入金額共6.49億美元，並且已是連續22周錄得淨買入，累計規模36.61億美元。而中國股票基金亦已連續7周錄得淨流入。

市場消化負面消息 後市聚焦聯儲局收水

9月下旬港股一直在24000點至25000點之間窄幅上落，彭偉新表示，留意到目前港股出現「唔捨得掟貨」的情况，他解釋，近月股市跌幅太大，甚至是「慘不忍睹」，有部分投資者或已把股票拋售得「八八九九」，惟機構投資者不會持過多現金，因此他們無辦法再減持。

回顧過往的10月份，恒指是升多跌少，但彭偉新指，港股正受一連串不確定性因素影響，難以靠過往經驗或基本分析來判斷10月份走勢，他預計第四季跌勢持續。他提到，市場仍在消化負面消息，後市重點會聚焦於聯儲局收水、內地樓市調控政策及監管打擊等，但他料中美關係短期內不會惡化。