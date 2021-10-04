恒大2.6億美元境外債券到期 或觸發違約

上述2.6億美元債券由Jumbo Fortune Enterprises、即恒大旗下主要子公司恒大地產之合營企業發行，由恒大作擔保，並於昨日到期。彭博社引述消息人士指，適逢債券到期日為周日，因此實際償付日順延至今日；除非「未能支付」的情况是由行政性、技術性原因引發，而集團在到期日後的五個工作日內進行了償付，否則到期但未支付債券兌付資金將構成違約。

分析師：或引發交叉違約風險

另外，Bloomberg Intelligence信用分析師Daniel Fan表示，若上述債券償付失敗，或會引發恒大其他債券的交叉違約風險。他續指，只要投資者數目達到一定門檻，相關債券持有人理論上可要求受託管理人宣告正式違約，隨即有可能觸發其他未知債券的持有人採取同樣行動。

未來數年有逾70億美元境外債券到期

報道又指，恒大部分債券發行文件附帶「加速償付」條款，即欠款達2000萬美元可構成違約事件；惟債券被正式宣布違約前，債權人大多無法採取法律行動。由於這類債券未有在交易所上市，缺乏公開信息，澳新銀行亞洲信貸策略師Ting Meng稱，若債券持有人未有提出，相關債務或會無疾而終。據彭博數據顯示，未來數年恒大有逾70億美元的境外債券到期（見圖）。

另一方面，香港金管局早前市傳要求銀行上報對恒大的敞口。南華早報昨日報道，財政司長陳茂波接受訪問時稱，本港銀行對中國恒大風險敞口已進行審計，而相關集團債務危機對銀行業的風險敞口「非常低」，僅佔銀行資產0.05%、涉約140億元，強調並不會對本港市場造成任何系統性風險。