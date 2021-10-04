港緊跟內地清零政策 學者：礙國際交流

新加坡6月宣布放棄「清零」，改「與病毒共存」逐步放寬管制，不過新症病例由當時的只有雙位數增至現時每日逾2000宗，令政府再次收緊堂食人數等防疫措施，惟死亡宗數沒有明顯上升，若香港如新加坡對外開放邊關，或會出現類似情况。

將新增確診宗數視重點 不太切合現况

曾國平認為，疫苗將死亡和重症的機會降低，減少對醫療系統的影響，因此「新增確診宗數」在今年影響經濟、社會活動的關係，其實已不如去年般緊密。他表示，新增感染上升，市民自然減少外出、旅行等消費活動，對餐廳、娛樂等難免會有影響，但影響經濟程度相對不會較政府的強制防疫措施，例如防聚令、禁止店舖營業為多。他表示，社會對抗新冠肺炎有一年經驗，病毒的破壞力較去年為低，救活病人能力也有改進，因此將新增確診宗數視為重點，已不太切合現時情况。

星展香港經濟師謝家曦則認為，本港與內地恢復正常通關，對經濟幫助會高於與外地通關。他指不少商業活動已可在網上進行，通關主要影響來港訪客，另外去年內地佔香港貿易總值51.8%，為本港最主要的貿易伙伴，正常通關可有助貿易往來。此外，外地疫情持續，本港考慮與小量個案的內地通關，也是相當正常。