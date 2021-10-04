經濟
專訪

「沒人知道通關要達什麼指標」 歐洲商會︰業界擬縮規模 促列明放寬檢疫條件

【明報專訊】新冠肺炎疫情發生一年多，更多地區選擇「與病毒共存」，放寬入境隔離回復較正常的社會，香港歐洲商務協會主席高飛（Frederik Gollob）曾在8月向行政長官林鄭月娥發信公開呼籲，放寬已接種疫苗的旅客檢疫要求，不過林鄭月娥已明言並不可行，因為會影響與內地通關。高飛接受本報訪問時表示，歐商在內地也有龐大生意，對於他們而言，與內地或歐洲通關都同等重要，但問題是不論本港首要與哪一方放寬隔離限制，所需條件仍然未明。

在嚴格入境隔離要求下，高飛引述有商會成員公司和員工表示，面臨的壓力已超過臨界點（boiling point），有企業等待現時租約完結，再檢討是否縮小在港的規模。商會期望，政府可提出明確條件，如何才能放寬入境檢疫。

明報記者 歐陽偉昉

現時旅客由中風險地區入境，需在酒店內隔離至少14日，來自英、美等高風險地區更要隔離21日。高飛指出，香港作為亞太區的商業中心，商人需要來往區內與客戶會面、視察供應鏈等，入境隔離3周將大為影響營運效率。此外，來港外籍人才長期難回本國省親，高飛指家庭因素不容忽視，有公司難以派駐繼任人，而且員工不滿意在港生活，也不利業務表現。

檢疫期過長 外資難派駐繼任人

政府多次強調與內地通關是其首要目標，現時兩地居民在生活、工作及營商有很大影響。高飛表示政府目標在與內地通關，歐商會表示支持，他們亦十分支持提高本港疫苗接種率，但他們看不到通關的時間表，或達成的條件，「沒有人知道（與內地通關）要達到什麼指標」。

「商會的最佳利益，是將香港推廣為營商的好地方，但我們需要論據。公司難以從香港向外移動，現在沒有任何情况改善的迹象」，高飛說，「若有任何明確的信號，可以改善他們長期規劃的信心。」

稱港競爭優勢正被削弱

不過，香港能否豁免隔離進入內地，似乎取決於內地手上。行政會議召集人陳智思上周向外媒表示，香港需要符合內地的標準，但問題是他們不知道標準是甚麼，內地過去曾提出香港需要有多少日沒有出現新症，但現在已沒有再提及。雖然香港檢驗嚴謹，但內地官員仍擔心香港為病毒傳入內地的缺口。

歐商會早前曾在公開信表示，現時入境檢疫政策，正在威脅香港的國際商業中心地位。高飛表示，這並不代表所有歐商會離開香港，香港整體仍很有優勢，但競爭力正被削弱。過去企業提及香港時，都是低稅率、法制穩定、內地機遇等優點，不過現時在業務討論中多了不利香港的觀點。

歐商完全撤資機率較低

他指雖然歐商完全離開香港的機率較低，但也有討論縮小在港規模，例如將部分功能移至外地等。若業務重點在中港市場，他們需要留在香港，但業務重點在亞太地區的公司則有更多選擇，例如新加坡和首爾對短期停留的商業旅客，無需隔離等待檢疫結果。

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