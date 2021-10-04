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安捷證券宋木：3大準則選中資醫藥股

【明報專訊】安捷證券代理研究部主管宋木在專訪中分析，雖然內地政府近年在多個藥品領域採取集中帶量採購政策，惟創新藥並不在集中帶量採購之列，而是由藥廠與政府通過談判議定價格，價格降幅溫和得多，故她認為，中資醫藥股未來投資亮點首重創新，第二是國際化，第三是發展醫療美容等具備消費屬性的業務，這樣便可減少受集中採購政策的影響，有助保持收入及盈利增長，當中她看好藥明生物（2269）及信達生物（1801）。

宋木早於《Money Monday》第217期（2019年9月23日出版）封面故事中已指出，信達生物等內地醫業企業成功研製治療癌症的「PD-1（Programmed cell Death protein-1、細胞程序式死亡受體）」單抗藥品，並已開始在內地銷售，在此領域正實現「彎道超車」追近歐美同業，業務前景看俏，另外，她當時亦看好為內地以至全球藥廠提供生物藥研發服務平台的藥明生物。

上述訪問見報至今，藥明生物及信達生物股價分別勁升374%及202%（圖），前者更於去年9月起成為藍籌股，目前市值逾5000億元。

藥明上半年收入盈利均倍升

現時宋木仍然看好藥明生物。她分析，藥明生物上半年收入按年勁升126.7%至44.1億元人民幣，經調整盈利急漲171.7%至18.1億元人民幣；集團截至6月底綜合項目總數達408個，每年目標新增逾100個；截至6月底未完成訂單總值同比增長31.7%至124.7億美元，將於3年內完成的訂單較去年底增加54.3%至22.5億美元。

宋木表示，今年是藥明生物成功開啟CMO（Contract Manufacturing Organization、合同製造組織），即集團過去只處於為藥廠客戶研發生物藥的階段、現時有關生物藥已在市場銷售並錄得收入，上半年有4個項目進入此商業化階段，錄得商業化生產收入8.9億元人民幣，佔整體收入比重約20%；預計下半年進一步就此增加1至2個新項目，明年再增加4至5個新項目。

藥明項目覆蓋各生物藥 包括疫苗

從藥明生物項目管線（pipeline）而言，宋木指出，當中已覆蓋各類生物藥，包括單抗、雙抗、多抗、抗體偶聯藥物（Antibody-Drug Conjugate、ADC）及疫苗等，其中雙抗及ADC類項目達107個，同比增長84.5%，佔整體項目比例近26%。

疫苗方面，宋木分析，藥明生物旗下藥明海德，早於2019年已與國際疫苗巨頭簽署30億美元為期20年的首張訂單，現已簽訂9款疫苗訂單，其中包括新冠疫苗訂單約3億美元，另外也在持續投資下一代新技術，例如mRNA（messenger RNA、信使核糖核酸）及多抗平台SDarBODY。

藥明未來3年產能料升2倍

藥明生物目前在中國、美國、愛爾蘭、德國、新加坡均有產能佈局，今年規劃產能15.4萬升，預計逐步遞增，至2024年增加近2倍至43萬升。

根據安捷證券預期，藥明生物現價相於明年及後年預測市盈率99倍及70倍，相對動態的市盈增長率分別是2.3倍及1.6倍，仍屬合理。

信達治癌藥正進行醫保談判 前景可期

至於信達生物，宋木指出，旗下達伯舒（信迪利單抗、PD-1單抗）上半年收入逾14億元人民幣，優於市場預期，由於該治療癌症藥已率先獲得醫保談判資格，前景可期。內地目前有60至70間醫藥公司正研究PD-1單抗藥品，或會令信達生物在此日後面對嚴峻競爭，宋木卻不擔心，指該市場增長迅速，信達生物亦具備先行者優勢。

除了藥明生物及信達生物外，宋木亦看好百濟神州（6160）、康方生物（9926）、中生製藥（1177）及翰森製藥（3692），亦認為醫療器械股目前整體估值吸引，可結合個股研究進行配置。

[封面故事]

相關字詞﹕治療癌症 信達生物(1801) 藥明生物(2269) 安捷證券代理研究部主管宋木

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