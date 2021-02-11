九建新盤將推 清水灣半島呎價16730破頂

同區新寶城卻錄近3年來首宗蝕讓。美聯區域經理黃少明透露，新寶城3座高層H室，實用面積643方呎3房戶，原業主累減130萬元後以1020萬元售出，實呎15,863元；原業主2018年以1155萬元購入，帳面蝕135萬元或12%。

香港置業分區董事劉浩勤稱，將軍澳欣明苑C座低層09室，實用面積554方呎3房戶，原業主累減105萬元或14%後，在自由市場以645萬元沽、實呎11,643元；原業主2007年以160萬元連地價購入，帳面賺485萬元或3倍。

美聯助理區域經理馮根明表示，元朗YOHO Midtown第8座低層F室，實用面積693方呎3房戶，新近以1080萬元易手、實呎15,584元；原業主2010年以478萬元一手購入，帳面賺602萬元或1.3倍。

十大屋苑過去3日錄11宗成交

十．一國慶假結束，中原十大屋苑3日錄11宗成交，周末兩日計僅錄4宗，按周跌50%，為今年次低，僅高於2月中農曆新年周末錄3宗。