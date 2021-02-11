國慶3日假 新盤錄175成交

LP10佔大市交投八成 最高呎價2.2萬

信置（0083）系內3個新樓盤，過去3日共售出9伙、吸金逾1.15億元，包括西南九龍長沙灣維港滙系列、旺角ONE SOHO、及觀塘凱滙；當中凱滙3座48樓F室，實用面積909方呎，成交價2416.17萬元，實呎26,581元。

新地（0016）南昌站匯璽III，最新透過招標以4388.8萬元售出6座46樓A室，屬實用面積1214方呎4房、實呎36,152元，為匯璽III本月首宗一手成交。

MARINI推80車位清袋 套現1.7億

另會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI，首推80個住客車位全部沽清，套現約1.71億元；而同系藍田KOKO RESERVE推盤之際，1期KOKO HILLS以1018.8萬元，售出3座21樓G室，實用面積459方呎2房戶、實呎22,196元。

星凱‧堤岸展銷中心錄2.8萬參觀人次

至於中洲置業火炭大型新盤星凱‧堤岸，過去3日開放設於九龍灣金利豐國際中心的展銷中心予外界參觀，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，展銷中心過去3日累計錄約2.8萬參觀人次，反映鐵路沿線物業受買家追捧。

市場預期，星凱‧堤岸最快今日公布首張價單的開價。