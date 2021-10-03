Eric Kung：「企業文化」中 怎能沒有你？

這些公司都強調「企業文化」，他們會將企業的價值觀放在公司當眼位置或年度報告中。我們看到了一些關鍵詞，例如誠信、卓越、創新、以客為本、尊重、信任、團隊合作、協作、伙伴關係、責任、企業社會責任等。有些公司甚至將他們創始人的「理念及信念」刻在石頭上。問題是：「這些公司是否根據這些價值觀有效地建造了企業文化？他們的管理層、經理和前線員工是否在日常工作中實踐到這些價值觀？」

失敗不一定意味過程是枉然

我基於5個核心價值觀發展了天力的企業文化：（1）僕人式領導、（2）管家問責、（3）社群、（4）成長、（5）服務。 我個人試圖在我的公司和專業中恪守這些價值觀，我的員工可以證明我能在工作中實踐出這些價值。他們也表示，公司的企業文化吸引他們加入並讓他們留下來。 然而，多年來我看到一些員工未能履行到這些價值觀並且做出了不道德的行為。這代表公司未能創造我們想要建立的文化？還是老闆、管理層和經理未能「身體力行」？ 對於這些問題，我可以自信而謙卑地說「不是」。

雖然建立企業文化應重視結果，但有時候失敗並不一定意味着其目的和過程是枉然的。就像我們在生活中遇到失敗和挫折一樣，我們不會停止，而是從中學習，並更好地提出我們的主張和彌補漏洞，這同樣都適用於建造企業文化。「在哪裏倒下，就在那裏站起來！」

Human Dynamic

[Eric Kung 「變」出商機]