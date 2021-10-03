英發簽證吸歐盟司機 貨運界潑冷水

資料來源：觀察家報（Observer）、inews.co.uk、Politico

法國的歐盟事務部長博納（Clement Beaune）更形容，英國近期的混亂局面，源於政客對「脫歐」的「信息詐騙」。調查機構YouGov在9月底進行的民調顯示，53%的英國人認為「脫歐」變得很糟糕。

領導社民黨在德國聯邦議會選舉成為國會最大黨的德國副總理兼財長肖爾茨（Olaf Scholz）表示，不會派德國的貨車司機助英國解決危機，「我們曾努力游說英國人不要脫離歐盟，而他們卻作出相反的決定。我現在希望他們能解決由此（脫歐）產生的問題」。

歐盟改善工作條件 司機返英意願減

代表逾20萬歐洲貨車公司的歐洲道路運輸協會（European Road Haulers Association）負責人迪吉奧亞（Marco Digioia）稱，本來提高薪水及稅務優惠，在短期內可吸引司機前往英國，不過整個歐洲也缺乏司機，而歐洲本土的司機工資普遍高於英國，英國單是發出臨時簽證，不足以解決當地的物流危機。

他又透露，新的歐盟規則改善了司機的工作條件，大量撥款用於資助停車場及運輸行業，反觀英國缺乏對業界的支援。此外，英國「脫歐」後，司機要面臨更多的海關及邊境檢查，並要應付其他「脫歐」後的不確定性，這些因素都影響歐洲司機重返英國的意願。

荷蘭工會聯合會（Federation of Dutch Trade Unions, FNV） 的阿特瑪（Edwin Atema）表示，歐洲人認為英國的危機，是英國自己製造出來，暗示這是英國「脫歐」的惡果，因此不打算向英國伸出援手。阿特瑪稱：「我們接觸過的歐盟工人均表示，不打算申請英國的短期簽證。」

在英國「脫歐」後重返波蘭的貨車司機帕杰卡（Jakub Pajka）表示，3個月臨時簽證的期限太短，不值得為此奔波，「沒有司機會為了一份3個月的工作跑到老遠，只為了讓英國人輕鬆過聖誕節。」

英國政界不大願意將混亂局面歸咎於「脫歐」，儘管工黨影子財相里夫斯（Rachel Reeves）表示，「脫歐」顯然是導致重型貨車司機短缺的一個因素。

司機：臨時簽證3個月太短 不值奔波

英國政府指出，導致這場危機的原因，還包括新冠疫情及全球能源價格飈升。英國物流業界指出，即使在英國「脫歐」前，重型貨車司機已嚴重不足，令業界相當依賴來自歐盟的外勞。當前的物流挑戰，並非單靠向外國貨車司機提供臨時簽證可以解決。英國現時與歐盟的跨境貿易，程序變得更複雜，成本更高昂，工人轉移更困難。

英國零售商協會（British Retail Consortium, BRC）的食品及可持續發展主任奥佩（Andrew Opie）指出，英國政府批出的臨時簽證只是杯水車薪，對緩解目前的供應鏈問題幾乎毫無作用。英國政府表示，計劃短期內培訓數千名重型貨車司機，並邀請一些退休司機重返職場。

食品行業缺採摘包裝工人

英國企業之間正展開司機爭奪戰，銀彈不夠的公司聘不到司機，部分大型企業也面臨司機不足的壓力。除了司機不足，食品行業也面臨採摘工人和包裝工人短缺。食品和飲品聯合會（Food and Drink Federation）負責人賴特（Ian Wright）表示，大量勞動力消失，而業界卻需要大量人手應付秋季及聖誕節的需求高峰，英國政府有必要盡快提供解決方案。

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