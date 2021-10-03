美擬對穩定幣發行商實施銀行式監管

所謂穩定幣，主要以中心化穩定幣為主，一般與美元掛鈎並等值，主要供虛擬貨幣持有人轉換供停泊，避免較大波幅。穩定幣理論上波幅小，但是發行商會在用家兌換時收取相對高手續費。三大穩定幣包括泰達幣旗下USDT、Circle的USDC及幣安的BUSD，目前流通量680.43億、319.51億及130.11億美元，這比一年前共110億美元已大幅提高。另市場興起去中心化穩定幣，透過智能合約紀錄，進行調節供應及贖回，以動態對冲調節供求，非強行與美元等值，方便用家做借貸，例子之一為DAI，最新市值64.7億美元。

與美元掛鈎恐觸發金融危機

《華爾街日報》報道指出，美國政府擬催促國會立法，監管穩定幣發行機構，據稱原因是擔心一旦有人質疑穩定幣價值時，可能發生類似銀行擠提的情况，到時穩定幣發行機構或要沽出持有的美元資產，引發金融危機。由美國財政部領導的金融穩定監管局，正考慮穩定幣活動是否具系統上重要性。不過有消息稱，當局或考慮創新監管手法。包括財長耶倫及證監會主席蓋斯勒，均有參與其中。穩定幣USDC發行商Circle首席策略官Dante Disparte形容，當局做法具鼓勵性。