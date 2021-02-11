灝景灣高層減價百萬沽 仍賺890萬

【明報專訊】一手市場聚焦快將開價的大型新盤火炭星凱．堤岸，市場觀望氣氛濃厚，買賣略放緩，個別業主願減價沽貨，青衣灝景灣一個3房戶劈價逾百萬元易手。利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，有關單位為8座高層H室，實用703方呎，屬3房連套房間隔，外望內園景，原業主今年8月以1386萬元放盤，早前獲準買家垂青，議價後減價106萬元或約8%，以1280萬元沽出，實呎18,208元。原業主於2007年10月以390萬元購入上述單位，持貨14年，現帳面獲利約890萬元離場，物業升值約2.3倍。
天晉3房連套房 議價後1650萬沽
港置首席高級營業經理傅志煌表示，將軍澳天晉3A期新近錄減價成交，單位為2B座中層A室，實用856方呎，3房連套房及儲物室，原業主在2個月前以1700萬元放售，近期獲家庭分支客垂青，議價後以1650萬元易手，減價50萬元或近3%，實呎19,276元。原業主2014年9月以1179.3萬元購入單位，轉售帳賺470.7萬元，物業升值近40%。
另居屋亦錄減價成交，中原高級分行經理王能稱，觀塘寶珮苑E座中層8室易手，實用401方呎，兩房享開揚景，原業主最初叫價395萬元（未補地價），議價後以綠表價365萬元易手，實呎9102元。原業主2013年7月以247萬元（未補地價）購入，持貨8年，帳面獲利118萬元，單位升值48%。
尚宜兩日累收逾340票
一手市場方面，多個新盤部署推售，其中已公布價單的大鴻輝集團上水現樓新盤尚宜，在十．一國慶日起接受認購，大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目過去兩日累收逾340票，以價單30伙計，超購逾10倍。
可望於短期內公布首張價單的中洲置業星凱．堤岸，項目在過去兩天開放予以新盤向隅客優先參觀，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，兩日累計參觀人次突破2萬，平均等候約25分鐘便可進場參觀。
柏傲莊III再添3宗取消交易個案
另一新盤會德豐藍田KOKO RESERVE，昨日正式對外開放展銷廳予以公眾參觀，發展商指自日前公布KOKO RESERVE及KOKO HILLS的價單及銷售安排後，查詢者眾，主要來自港島東及九龍東家庭換樓客及投資人士。另日前舉行北意滑雪國度體驗日，錄逾2000人次到場參觀。
此外，新世界（0017）因混凝土強度不達標、準備拆卸的大圍站柏傲莊III，再添3宗取消交易個案。截至10月1日，項目暫錄51宗同類取消交易個案，以售出約845伙計，佔比6%。