灝景灣高層減價百萬沽 仍賺890萬

天晉3房連套房 議價後1650萬沽

港置首席高級營業經理傅志煌表示，將軍澳天晉3A期新近錄減價成交，單位為2B座中層A室，實用856方呎，3房連套房及儲物室，原業主在2個月前以1700萬元放售，近期獲家庭分支客垂青，議價後以1650萬元易手，減價50萬元或近3%，實呎19,276元。原業主2014年9月以1179.3萬元購入單位，轉售帳賺470.7萬元，物業升值近40%。

另居屋亦錄減價成交，中原高級分行經理王能稱，觀塘寶珮苑E座中層8室易手，實用401方呎，兩房享開揚景，原業主最初叫價395萬元（未補地價），議價後以綠表價365萬元易手，實呎9102元。原業主2013年7月以247萬元（未補地價）購入，持貨8年，帳面獲利118萬元，單位升值48%。

尚宜兩日累收逾340票

一手市場方面，多個新盤部署推售，其中已公布價單的大鴻輝集團上水現樓新盤尚宜，在十．一國慶日起接受認購，大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目過去兩日累收逾340票，以價單30伙計，超購逾10倍。

可望於短期內公布首張價單的中洲置業星凱．堤岸，項目在過去兩天開放予以新盤向隅客優先參觀，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，兩日累計參觀人次突破2萬，平均等候約25分鐘便可進場參觀。

柏傲莊III再添3宗取消交易個案

另一新盤會德豐藍田KOKO RESERVE，昨日正式對外開放展銷廳予以公眾參觀，發展商指自日前公布KOKO RESERVE及KOKO HILLS的價單及銷售安排後，查詢者眾，主要來自港島東及九龍東家庭換樓客及投資人士。另日前舉行北意滑雪國度體驗日，錄逾2000人次到場參觀。

此外，新世界（0017）因混凝土強度不達標、準備拆卸的大圍站柏傲莊III，再添3宗取消交易個案。截至10月1日，項目暫錄51宗同類取消交易個案，以售出約845伙計，佔比6%。