《魷魚遊戲》熱播 Netflix股價創新高

數據流量飈 SK要求Netflix分擔費用

路透報道，SK Broadband表示，Netflix於2018年開始使用SK的專線，從日本及香港的伺服器向韓國觀眾提供愈來愈多的數據量大而高清影片內容，它已對Netflix提起訴訟，要求其支付使用SK網絡的費用。首爾中央地方法院今年6月裁決，SK被視為提供具成本的服務，Netflix有義務就有關服務提供回報。法庭文件顯示，SK估計單是去年Netflix需要支付的網絡使用費為272億韓圜（約2290萬美元）；而法庭紀錄顯示，Netflix已就裁決提出上訴。

隔晚美股三大指數做好，道指收報34,326點，升1.4%，納指報14,566點，升0.8%，標指報4357點，升1.2%。默沙東（美：MRK）宣布其研發的口服藥能有效降低新冠疫情死亡率，收市升逾8.3%。亞馬遜（美：AMZN）、福特汽車（美：F）有份投資的電動車初創企業Rivian Automotive申請上市，亞馬遜跌不足0.1%，福特無升跌。

新冠口服藥有效 默沙東升逾8%

另外，《金融時報》報道，美國總統拜登上周五與國會民主黨議員閉門會議，有議員會後稱，拜登承認需要縮減其規模達3.5萬億美元開支案，才能在參議院獲通過。目前拜登的開支案，以及1.2萬億美元基建法案，未有確切期限何時可望通過。

ADR港股比例指數跌0.6%

港股ADR普遍未有跟隨美股升，ADR港股比例指數報24,391點，跌0.6%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約140.33港元，比本港收市跌1.3%。騰訊（0700）ADR收報折合約457.92港元，跌0.8%。