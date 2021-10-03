外電：中國或短暫進口澳洲煤

內地「煤電倒掛」致限電

內地近期因為煤價高企，電價卻未能跟上，出現煤價、電價倒掛情况，致電力企業面對潛在虧本的情况而限產電力。同時根據環渤海動力煤價格指數（秦皇島港離岸價）顯示，以5500大卡的動力煤為例，3月初的造價每噸580元人民幣，到9月24日已漲至1079元人民幣。

彭博報道指出，中國或要向美加、南非甚至哥倫比亞進口煤供本身所需。《悉尼先驅晨報》的報道更稱，中國正與同樣搶購煤的印度及歐洲市場競爭，並引述Banchero Costa & Co研究主管Ralph Leszczynski稱，中國短期內或放寬進口（澳洲煤）限制，以紓解煤價高企壓力。不過《Llyod's List》引述Ocean Analytics創辦人Ulf Bergman稱，即使中國有澳洲以外的其他選擇，但受到疫情影響長距離運輸下，澳洲煤為中國市場提供另一選擇。