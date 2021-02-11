炒冬季需求通脹概念 油價銅價做好 相關ETF資源股普遍升 女股神唱反調料油價崩跌

明報記者 胡學能

美國能源相關的ETF普遍做好，Alerian MLP ETF（美：AMLP）升1.38%，United States Oil Fund（美：BNO）亦升1.33%。國際油股及部分銅股股價錄升幅，其中埃克森美孚（美：XOM）、康菲（美：COP）升逾3%，雪佛龍（美：CVX）亦升2.84%，Vale SA（淡水河谷）（美：VALE）升1.79%。

摩通調升布油目標價至84美元

彭博報道，美國銀行表示，全球能源危機或促使油價在2014年以來首次突破每桶100美元，並引發全球經濟危機。該行上周五在報告中表示，鑑於貨幣和財政政策已接近極限，能源成本在經濟產出中所佔比例上升，油價上漲或引發宏觀危機。報道指出，天然氣價格高企促使消費轉向石油、寒冬造成原油消費劇增、美國重開邊境致航空需求增加，此三項因素將推動原油價格上升。摩根大通最近亦將布蘭特原油價格目標，由每桶78美元，調升至84美元。

國資委促企業做好能源保供工作

至於內地限電停工潮，近日席捲多個省份。中國國務院國資委網頁公布，國資委主任郝鵬近日到國家電網調度控制中心聽取電網運行情况匯報，亦到中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投等企業生產指揮大廳調研，督促指導企業進一步做好能源保供工作。

能源危機醞釀爆發之際，有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood則「潑冷水」，認為油價將如鯨油於二十世紀初崩跌，她在社交網站指今年油價上升，更多的是供應而不是需求的作用，若方舟投資的研究正確，油價將和鯨油價格遭遇相同命運。

銅價上周跌逾2% 憂增長放緩需求流失

此外，倫敦金屬交易所銅價雖上周五升逾2%，但全周表現而言跌逾2%，路透報道引述交易商警告指，擔憂能源價格及中國經濟增長情况，銅價或會進一步下跌。報道同時指，中國作為主要金屬消費國，工廠活動自去年2月以來首現萎縮，且引述澳新銀行分析師於報告中表示，電力危機或對大宗商品的供求帶來喜憂參半的影響，惟市場正更重視經濟增長放緩令需求流失。